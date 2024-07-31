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連續颱風夜闖機車回收場行竊 南警冒風雨逮小偷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南麻豆區的楊男涉嫌趁著凱米颱風來襲，多次闖入台南學甲一處機車回收場竊取機車零件變賣，警掌握楊男下落，冒著颱風夜強大風雨尾隨當場人贓俱獲，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

這間機車回收場分別於7月23、26日發現廠區遭闖入，一些機車零件遭洗劫一空，學甲警分局當時忙處理轄區防(救)災，仍組成專案小組偵辦，調閱路口監視器等掌握35歲楊男涉案。

警方掌握，楊男27日深夜10點許，楊騎著機車再度來到該機車回收場，闖入後載運機車輪胎等物離開，警方尾隨見時機成熟，在麻豆興農里外環道攔下楊，除扣留輪胎，並至其麻豆住處起獲前往該回收場所竊取機車零件等贓物，楊嫌坦承犯行，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，所查扣贓物尚有部分未有報案紀錄，呼籲遭竊民眾盡早至該分局指認及報案。

楊男趁颱風夜闖入機車回收場行竊，警循線逮捕逮捕。記者謝進盛／翻攝
楊男趁颱風夜闖入機車回收場行竊，警循線逮捕逮捕。記者謝進盛／翻攝
楊姓男（右二）趁颱風夜闖入機車回收場行竊，警循線逮捕逮捕。記者謝進盛／翻攝
楊姓男（右二）趁颱風夜闖入機車回收場行竊，警循線逮捕逮捕。記者謝進盛／翻攝
警方起出的輪胎等贓物。記者謝進盛／翻攝
警方起出的輪胎等贓物。記者謝進盛／翻攝

凱米颱風 台南 竊盜

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