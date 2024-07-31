跨局處聯繫不足、公務部門不積極…私幼案報告出爐北市府點6缺失

北市私幼案持續延燒，市長蔣萬安日前承諾檢討改進，並指示副市長林奕華督導相關局處提檢討報告，調查報告近日出爐，除還原2022年及2023年通報相關時間序外，更點出處理過程6大缺失，包含跨局處合作及聯繫不足、涉案行為人未即時停職、調查員敏感度不足、公務部門不積極且未及時督導等，並擬定10大精進方案改進。

針對具有爭議2022年第一案報告指出，2022年接獲通報後警察局婦幼隊受理，並通報社會局家防中心介入，9月22日教相關資料移送北檢偵辦，家防中心也在接獲通報後8月4日完成資料知會教育局，並於8月11日舉行擴大線上會議，教育局8月25日簽收社會局知會單並表示有校安通報，由教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌系統回報列管，但幼兒園性侵案不屬於「性別平等教育法」，實際上未於系統列管。

報告指出整個案件中「跨局處橫向聯繫不足」，從8月11日會議得知教育局、社會局都知道此案件，卻未進一步討論防治作為及後續追蹤調查執行狀況，導致案件漏接；而「局處間未就通報制度進行跨局處研討合作機制」包含社會局在當時寄送知會單給教育局，但教育局回覆後便結案，雙方認知上有差異，加上教育局回覆由教育部系統列管，但實際上不適用法條，後續無列管也無追蹤。

報告續指，「教育局未對涉案行為人未作立即停職處置」教育部當時已有相關機制司法調查期間可針對行為人暫時停職，2022年當時雖無明確事證，但已進司法調查，應依照程序提學校、主管機關性平會或認定委員會決議停職處分，卻應作而未作為導致幼兒權益受損；「對肇事幼兒園即時督導不足」針對私幼公共稽查未有足夠人力針對陳情及檢舉較多園所加強督導，若當時即時派員加強督導，或可減緩甚至避免案件延續。

報告指出，「調查專責人員缺乏知能及敏感度」幼兒園性侵屬重大案件，但調查人員缺乏專業培訓，也缺乏標準化調查程序，新法上路後教育局調查案件數增加，調查人員專業知能有待提升；「公務部門對於事件心態不夠積極」2022年該案雖有通報並調閱監視器，卻因案件進入司法程序而等待結果，忽略行政機關有守護兒少權益責任，包含通報後協調、追蹤更凸顯公務機關積極性不足。