警政署發布33名中高階警官人事異動 嘉縣市警局13人最多

繼台南市警察局長等高階警官人事案發布，警政署昨天發布中高階警官人事案，調整33名2線4星以上警官，其中包括嘉義縣、市警局督察長陳盈菖、謝政憲，調台南市警局督察，以及多位分局長異動共13人，占全部異動人數3分之1以上，人事異動幅度最大，後天8月2日統一交接到任。

這波人事包括署科長、6都警察局督察及縣市警察局主任秘書、督察長、分局長，其中15名縣市警局分局長異動；高階警官人事案16日發布，嘉縣警局長由署保安組長李權哲調任，共調整78名警官。

這波中高階警官人事案，嘉義縣市異動情形如下：直轄市政府警察局第四序列督察：嘉縣警局督察長陳盈菖陞任台南市警局督察；嘉市警局督察長謝政憲陞任台南市警局督察。

第五序列主任秘書、督察長：連江縣警局督察長郭志豪調任嘉市警局督察長；嘉縣警局民雄分局長莊思神調任嘉縣警局督察長；嘉市警局第二分局長簡彥匡調任台東縣警局主任秘書；嘉市警局第一分局長何明祥調任連江縣警局督察長。