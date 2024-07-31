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警政署發布33名中高階警官人事異動 嘉縣市警局13人最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台南警察局長等高階警官人事案發布，警政署昨天發布中高階警官人事案，調整33名2線4星以上警官，其中包括嘉義縣、市警局督察長陳盈菖、謝政憲，調台南市警局督察，以及多位分局長異動共13人，占全部異動人數3分之1以上，人事異動幅度最大，後天8月2日統一交接到任。

這波人事包括署科長、6都警察局督察及縣市警察局主任秘書、督察長、分局長，其中15名縣市警局分局長異動；高階警官人事案16日發布，嘉縣警局長由署保安組長李權哲調任，共調整78名警官。

這波中高階警官人事案，嘉義縣市異動情形如下：直轄市政府警察局第四序列督察：嘉縣警局督察長陳盈菖陞任台南市警局督察；嘉市警局督察長謝政憲陞任台南市警局督察。

第五序列主任秘書、督察長：連江縣警局督察長郭志豪調任嘉市警局督察長；嘉縣警局民雄分局長莊思神調任嘉縣警局督察長；嘉市警局第二分局長簡彥匡調任台東縣警局主任秘書；嘉市警局第一分局長何明祥調任連江縣警局督察長。

縣（市）政府警察局分局長：嘉縣察局朴子分局長吳俊德調任民雄分局長；屏東縣警局東港分局長林志弘調任嘉市警局第二分局長；雲林縣警局虎尾分局長吳正文調任嘉市警局第一分局長；嘉縣警局布袋分局長林思妙調任朴子分局長；嘉縣警局中埔分局長方子欽調任雲林縣警局虎尾分局長；雲林縣警局人事室主任吳永森調任嘉縣警局布袋分局；台中市警局清水分局督察組組長曾裕景陞任嘉縣警局中埔分局長。

警政署發布33名中高階警官人事異動，嘉縣市警局13人最多，圖為嘉義市警察局。 記者魯永明／攝影
警政署發布33名中高階警官人事異動，嘉縣市警局13人最多，圖為嘉義市警察局。 記者魯永明／攝影
警政署發布33名中高階警官人事異動，嘉縣市警局13人最多，圖為嘉義縣警察局。 記者魯永明／攝影
警政署發布33名中高階警官人事異動，嘉縣市警局13人最多，圖為嘉義縣警察局。 記者魯永明／攝影

主任 台南 警察

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