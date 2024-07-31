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影／膠筏擱淺小琉球花瓶石礁岩 海巡漁民合力解救脫困

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

海巡署南部分署第五岸巡隊琉球新安檢所昨30日傍晚5時40分接獲通報，在花瓶石旁有船筏擱淺，啟動救援，現場船長表示，聯繫友船協助拖帶，支援友船抵達後，海巡人員與漁民合力幫忙，膠筏脫困後，拖至小琉球漁港。

第五岸巡隊指出，獲報後抵達現場，發現一艘膠筏擱淺小琉球花瓶石附近礁岩，經確認擱淺膠筏為小琉球籍，海巡人員在旁戒護，初步檢視黃姓船長身體狀況良好，無受傷。

船長告訴海巡人員，已聯繫友船協助拖帶。晚間6時27分友船抵達現場，經海巡人員合力下順利協助膠筏脫困，拖返至小琉球漁港。

第五岸巡隊呼籲，小琉球周邊海域多礁岩地形，漁民朋友駕駛船筏行經該海域應多加注意，避免擱淺情事造成生命財產損失。

小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供
小琉球地標花瓶石旁昨天傍晚有船筏擱淺，海巡人員獲報後啟動救援。圖／第五岸巡隊提供

小琉球 海巡署 漁民

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