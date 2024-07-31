民眾黨發言人林子宇碧潭落水獲救！送醫人無礙 原因待查

新北市新店區碧潭風景區昨晚近11時發生一起落水意外，有釣客號現一名年輕女子落水，不僅報警還設法找人，隨後發現落水女子自行游上岸，由趕到場的救護車送醫，據了解，落水女子身分竟是民眾黨發言人林子宇，但詳細落水原因，有進一步調查釐清。

民眾黨發言人林子宇昨晚10點多在新北巿碧潭西岸落水，事後自行游上岸，被保全拉起送醫，生命跡象穩定並無大礙，至於落水原因不明，民眾黨主席柯文哲深夜也赴醫院探視。

據了解，林子宇昨晚在碧潭西岸落水，釣客見狀後隨即呼救，在東岸巡邏的保全聽到有人聲，前往瞭解，見林子宇已自行游回岸邊，扶著岸邊的天鵝船，臉色蒼白、體力不支，就趨前協助將她拉上岸，並且打110報案。

警消趕抵現場後，救護人員評估林子宇生命跡象穩定，沒有立即危險，但仍由救護車送到新店耕莘醫院治療。林子宇為民眾黨國際事務部主任兼發言人，這個月還飛到美國參與共和黨黨代表大會的提名盛會。