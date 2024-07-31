高雄民宅火警屋內堆滿雜物 女屋主躲浴室救出已無氣息
高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，消防員無法進屋，只能先在門口邊射水，邊將一袋袋雜物搬出，當時林姓女屋主一度失聯，消防員待火勢撲滅後，進屋查看，發現林女躲在浴室內，身體雖無燒燙傷痕跡，但已無生命跡象，緊急將她送醫搶救。
轄區三民二警分局警方調查，三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，消防局出動8車、17人前往現場灌救，警方同步抵達在現場管制交通，並通知台電人員先行斷電。
消防員進入起火的屋內救火時，破門卻發現門口堆滿雜物，屋內悶燒，只能從門口噴水滅火，以接力方式將門口一袋袋雜物搬出屋外搶救，當時獨居的林姓女屋主（68歲）不見人影，警方撥打手機未接，懷疑林仍在屋內。
火勢撲滅後，消防員進屋查看，發現林躲在浴室，身上雖未被火燒到，但已無呼吸心跳，緊急將她送往高醫急救；警消研判起火原因疑住戶使用瓦斯爐烹煮東西起火悶燒釀災，詳細起火原因由火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言