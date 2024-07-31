高雄民宅火警屋內堆滿雜物 女屋主躲浴室救出已無氣息

高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，消防員無法進屋，只能先在門口邊射水，邊將一袋袋雜物搬出，當時林姓女屋主一度失聯，消防員待火勢撲滅後，進屋查看，發現林女躲在浴室內，身體雖無燒燙傷痕跡，但已無生命跡象，緊急將她送醫搶救。

轄區三民二警分局警方調查，三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，消防局出動8車、17人前往現場灌救，警方同步抵達在現場管制交通，並通知台電人員先行斷電。

消防員進入起火的屋內救火時，破門卻發現門口堆滿雜物，屋內悶燒，只能從門口噴水滅火，以接力方式將門口一袋袋雜物搬出屋外搶救，當時獨居的林姓女屋主（68歲）不見人影，警方撥打手機未接，懷疑林仍在屋內。