高雄民宅火警屋內堆滿雜物 女屋主躲浴室救出已無氣息

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，消防員無法進屋，只能先在門口邊射水，邊將一袋袋雜物搬出，當時林姓女屋主一度失聯，消防員待火勢撲滅後，進屋查看，發現林女躲在浴室內，身體雖無燒燙傷痕跡，但已無生命跡象，緊急將她送醫搶救。

轄區三民二警分局警方調查，三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，消防局出動8車、17人前往現場灌救，警方同步抵達在現場管制交通，並通知台電人員先行斷電。

消防員進入起火的屋內救火時，破門卻發現門口堆滿雜物，屋內悶燒，只能從門口噴水滅火，以接力方式將門口一袋袋雜物搬出屋外搶救，當時獨居的林姓女屋主（68歲）不見人影，警方撥打手機未接，懷疑林仍在屋內。

火勢撲滅後，消防員進屋查看，發現林躲在浴室，身上雖未被火燒到，但已無呼吸心跳，緊急將她送往高醫急救；警消研判起火原因疑住戶使用瓦斯爐烹煮東西起火悶燒釀災，詳細起火原因由火調科調查。

高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝
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高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區建武路一棟老舊公寓4樓30日晚間9時5分許傳出火警，由於屋內堆放雜物，獨居的林姓女屋主躲浴室，被救出已無氣息。記者石秀華／翻攝

浴室 消防員

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