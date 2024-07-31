北斗大火奪三命／低收戶母女 這月才搬入

彰化縣北斗鎮雙併透天厝和相連鐵皮屋大火，消防鑑識人員進行火場調查。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮出租套房火警中，住戶楊姓少女從火場逃出驚魂未定，為過世父親遺留的一床被子被燒毀難過不已，也為全部家當付之一炬不知所措，逃生後和母親相擁而泣。她事後仍惦記八月入學要使用的文件和新課本全燒光，如今身無分文，「希望房東把押金還給我們」。

楊姓少女母親說，當時睡夢中在房間聞到燒焦味，打開門看到大家都在跑，她趕緊叫女兒起床逃生，過程中不斷聽見爆炸聲音，她原本還想把機車牽出來，但附近都已燒起來不及，連唯一的交通工具也沒了。

楊母在火場外抱著女兒哭泣，她說家境不好才租便宜房子，這個月才搬進去，房租四千元，一把火燒掉所有家當，如今一無所有，希望外界援助。

楊姓少女說，原本在睡覺，「媽媽聞到燒焦味叫我起來，不然現在我就躺在裡面了。」最讓她難過的是父親遺物，只剩天天抱著睡覺的一床棉被，也被大火燒掉，「再也沒有爸爸的東西陪伴我」。說到難過處忍不住直掉眼淚。

楊姓少女和母親為列冊低收入戶，彰化縣社會處派社工到場協助，就近安排住宿；慈濟基金會也致贈救濟金幫助難關。楊姓少女今年錄取北斗家商，校方表示就是「北家」學生，註冊入學時照常報到，可先到學校拿二手制服，校方會啟動校內仁愛基金，書籍、文具用品不必擔心。