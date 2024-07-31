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北斗大火奪三命／擅增隔間、4樓加蓋 彰縣府：可開罰

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化報導

彰化縣北斗鎮昨傳大火釀三死二傷，消防署今天將前往協助火調釐清事故原因。記者黃仲裕／攝影
彰化縣北斗鎮昨傳大火釀三死二傷，消防署今天將前往協助火調釐清事故原因。記者黃仲裕／攝影
彰化縣北斗鎮出租公寓火災釀三死二傷，警、消發現屋主將透天厝隔成卅二間房，其中廿九間出租，住了多少人連房東都不清楚。彰化縣府建設處表示，屋主擅自增設隔間涉及變更使用及室內裝修，並未提出申請，依建築法可裁罰六到卅萬元。

建設處表示，火災建物位在北斗鎮都市計畫內，一九九八年領有使用執照，為一棟三樓共一四五坪的雙拼透天建築物，旁邊還有一間鐵皮搭建的一樓建物，也一樣出租；依使用執照記載，中間棟一樓為機車行，二、三樓為莊姓房東住宅；四樓加蓋部分從Google街景圖判斷為二○二一年增建，無違章查報紀錄，後續將請北斗鎮公所查報，若屬違建就排定拆除。

北斗鎮公所指出，公所以往未接獲縣府通知火場有違章建築，也從未接獲民眾檢舉，因此先前未查報違建。

社會處表示，火災發生後，縣長王惠美已指示派社工前往協助，並協助安置，楊姓少女和母親為中低收入戶，先安置旅社，並給予急難救助金及生活物資，後續協助租屋及提供生活所需；未來將依消防局災害鑑定報告及彰化縣災害救助金核發標準，申辦災害死亡慰問金廿萬等災害救助，持續關心災戶。

建築 火災

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