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北斗機車行清晨火警 釀3死2傷慘劇

聯合報／ 記者簡慧珍洪敬浤林宛諭／連線報導

彰化縣北斗鎮一間機車行昨天清晨大火，延燒雙併透天厝和相連鐵皮屋，釀三死二傷慘劇。圖／彰化踢爆網提供
彰化縣北斗鎮一間機車行昨天清晨大火，延燒雙併透天厝和相連鐵皮屋，釀三死二傷慘劇。圖／彰化踢爆網提供
彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天清晨失火，釀三死二傷慘劇，起火點在一樓，莊姓房東懷疑是命喪火窟的顏姓房客抽菸肇禍，但因機車行存放許多易燃物，內側並設神壇堆放大量金紙，是否和火災原因有關待釐清。消防局今天和消防署重新勘驗，檢方也著手調查有無涉及刑事責任。

彰化縣消防局昨天清晨六時十分獲報該機車行失火，延燒上方及左右兩棟出租套房，調度大批人車搶救；趕到時見一棟鐵皮屋和相連的雙併透天厝一樓機車行及倉庫已起火，眾人慌亂逃生，有人光著上半身衝出來；沒多久，機車油箱、電動機車電池接連爆炸，濃煙與火光衝天。

北斗警分局義警分隊長陳隆展當時駕小貨車載蔬菜路過，目擊鐵皮屋冒煙、竄出火光，連忙停車大喊「火燒厝，卡緊走。」十多名男女聽到後逃出火場，火勢很快燃燒屋前機車，再往南延燒停放雙併透天厝騎樓的十多輛機車，一發不可收拾。

三連棟建物共隔卅二間，莊姓房東自住中棟二樓並經營一樓機車行，其餘廿九間出租。因莊稱自己也不太清楚究竟住多少人，消防人員逐間搜救，很多隔間都上鎖增加救援困難。

隨後搜救人員在北棟一樓隔間第二間發現五十八歲顏男喪命床上，全身燻黑；南棟四樓同一屋內找到廿七歲黃男和廿六歲蕭女，已無生命跡象，送醫不治。

一名廿三歲印尼籍移工陳姓男子衣物著火逃出，全身百分之四十五燒燙傷送醫；四十二歲越南籍陳姓男子則跳樓逃生，輕微嗆傷。

莊姓房東說，顏男曾申請公費居家照護和送餐服務，居服員轉述顏男似乎有情緒問題，也有抽菸習慣，懷疑火災與抽菸有關。但警方查出顏半年前為了洗腎才搬到現址，每周洗腎三次，院方轉述應不能抽菸。

莊男說，每月房租收四至五千元，房客有本國也有外籍移工，住多少人不太清楚；被問到有無簽訂契約並到法院公證，他沒有回答。

警、消昨確定火勢從一樓竄燒，但無法判斷確定起火點，消防署今天前往協助火調釐清。

彰化縣北斗鎮昨傳大火釀三死二傷，消防署今天前往協助火調釐清事故原因。記者黃仲裕／攝影
彰化縣北斗鎮昨傳大火釀三死二傷，消防署今天前往協助火調釐清事故原因。記者黃仲裕／攝影

抽菸 車行

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