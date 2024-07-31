日方扣留40小時 越界蘇澳漁船返南方澳

富申漁船離開石垣島港口，船員臉上的表情充滿無奈與疲憊。圖／讀者提供 宜蘭縣蘇澳籍富申漁船二十八日下午因越界捕魚，遭日本扣留船隻並帶走八名台籍船員，家屬前天下午匯去一百五十萬日圓（約台幣卅二萬元）擔保金，日方經過詢問船員等調查程序，前後被扣留四十小時，終於在昨天上午八時釋放人船，晚間抵達南方澳漁港，讓家屬鬆一口氣。

蘇澳籍富申ＣＴ二｜五六九二屬於十四噸級延繩釣漁船，二十七日晚間十時許從南方澳漁港出港，船上八名台籍船員，二十八日下午四時十分，漁船在北緯二十四度三十三分、東經一二二度三十六分海域，距蘇澳外海四十浬、暫定執法線外五浬，遭日本公務船追逐，日方海上保安廳人員登檢，以非法越界捕撈，把人船帶到石垣島調查。

日方認為，該船因進入日本與那國島十二浬領海內違規作業，要求繳交一百五十萬日圓擔保金。宋姓船長在宜蘭家屬前天下午趕緊匯款救援，日方走完相關詢問程序後釋放人船，昨天上午八時離開石垣島，事發原因還要再釐清。