「我家著火了」外出接獲鄰居電話 新北男急打119報案

新北市林姓男子今天外出，晚間突接獲鄰居電話指稱看到他家裡冒出火煙，林男立即打119報案後急忙趕回家，看到消防人員已將火勢撲滅，才鬆了一口氣，消防人員也確認林男是獨居，只有財損但詳細起火原因有待調查釐清。

「我家著火了。」住在新北市石碇區二格路的林姓男子（73歲）今天外出於晚間8時許突接獲鄰居電話，指稱看到他家裡冒出火煙，林男立即打119報案後急忙趕回家，看到大批消防人員已將火勢撲滅，

新北市消防局第四救災救護大隊今晚8時31分獲報，出動1中隊4分隊共15車23人前往搶救，消防人員到場後發現起火處為RC加蓋一層樓鐵皮建物，屋內已有火煙冒出，立即布水線進行搶救，並搜查屋內是否有人員受困，火勢於晚上8時56分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。