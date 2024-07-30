「我家著火了」外出接獲鄰居電話 新北男急打119報案
新北市林姓男子今天外出，晚間突接獲鄰居電話指稱看到他家裡冒出火煙，林男立即打119報案後急忙趕回家，看到消防人員已將火勢撲滅，才鬆了一口氣，消防人員也確認林男是獨居，只有財損但詳細起火原因有待調查釐清。
「我家著火了。」住在新北市石碇區二格路的林姓男子（73歲）今天外出於晚間8時許突接獲鄰居電話，指稱看到他家裡冒出火煙，林男立即打119報案後急忙趕回家，看到大批消防人員已將火勢撲滅，
新北市消防局第四救災救護大隊今晚8時31分獲報，出動1中隊4分隊共15車23人前往搶救，消防人員到場後發現起火處為RC加蓋一層樓鐵皮建物，屋內已有火煙冒出，立即布水線進行搶救，並搜查屋內是否有人員受困，火勢於晚上8時56分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。
起火戶屋主林男於晚上近9時從外面趕回來，消防人員也確認林男是獨居，只有財損，無人傷亡，但詳細起火原因有待調查釐清。第四救災救護大隊長陳志瑋提醒民眾，應定期檢查家裡電線、電器等設備，避免過載或老化引起火災，並可裝設住宅用火災警報器，可在初期偵測火災發生，以爭取更多逃生時間。
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