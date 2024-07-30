影／救援畫面曝！男疑撿石頭受困沙洲 消防橫渡救援

水勢湍急，屏東縣消防局今下午4點34分接獲報案，邱姓男子受困在來義鄉大後部落泰義橋往上游約300公尺沙洲，隨即出動7車13人2艇前往，邱男受困沙洲待救，消防救援人員先渡河接觸到邱男，並安撫情緒，之後架設繩索，將邱男帶回岸邊，在傍晚6點32分成功脫困。

屏東縣今天山區下午有下雨，據了解，邱男上午上山疑撿石頭，當時還未下雨，下午下山因山區下起雨勢，受困沙洲。

消防局接獲邱男受困報案，派遣來義、萬巒、潮洲分隊及特搜大隊7車13人2艇前往，到達現場後發現邱在沙洲待救，救援人員渡河後接觸邱男並安撫情緒。現場研判水流湍急，以拋繩槍架設繩索，逐一將救援人員及受困邱男安全帶上岸，完成救援任務。

邱男受困屏東縣來義鄉瓦魯斯溪沙洲，搜救人員橫渡展開救援，順利將邱男帶回岸邊，現場水勢湍急，場面驚險。記者劉星君／翻攝 邱男受困屏東縣來義鄉瓦魯斯溪沙洲，搜救人員橫渡展開救援，順利將邱男帶回岸邊，現場水勢湍急，場面驚險。記者劉星君／翻攝