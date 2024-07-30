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北市曳引車油壓頂桿漏油留一大灘油漬 3騎士滑倒摔傷

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

39歲潘姓男子今駕駛大型曳引車行經北市士林區中山北路5段，正要離開工地時，油壓頂桿漏油，導致道路佈滿油漬，造成3名機車騎士行經此處摔倒受傷，幸好手腳挫傷無大礙，駕駛人皆無酒駕。警方提醒，行車前應詳細檢查車輛各項設備正常穩妥，以維護用路安全。

警方指出，中山北路5段車禍事故起源於，潘姓司機駕駛大型曳引車，要從工地離開，但因油壓頂桿漏油，路面留下一大灘油漬，今下午2時許，56歲薛男、40歲陳男、42歲翁男3人，騎機車行經中山北路5段，因油漬滑倒摔傷，擦撞1台自小客車，騎士們均手腳擦挫傷無大礙，潘男及汽車謝姓駕駛無受傷，全數駕駛人均無酒駕。

士林分局呼籲，行車前應詳細檢查車輛各項設備正常穩妥，以維護自身及其他用路人行車安全。

潘姓司機駕駛大型曳引車，因油壓頂桿漏油，路面留下一大灘油漬，導致3名騎士摔倒受傷。記者蕭雅娟／翻攝
潘姓司機駕駛大型曳引車，因油壓頂桿漏油，路面留下一大灘油漬，導致3名騎士摔倒受傷。記者蕭雅娟／翻攝
潘姓司機駕駛大型曳引車，因油壓頂桿漏油，路面留下一大灘油漬，導致3名騎士摔倒受傷。記者蕭雅娟／翻攝
潘姓司機駕駛大型曳引車，因油壓頂桿漏油，路面留下一大灘油漬，導致3名騎士摔倒受傷。記者蕭雅娟／翻攝

曳引車 機車騎士 漏油

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