馬祖警員自編自導自演 製作閩東語版防詐宣導短片

連江縣警察局南竿警察所警員自製防詐短影片，請來閩東語流利警員，針對長者容易遇到的詐騙內容講解，近2年來累積兩系列共12支影片，獲得長者好評。

連江縣警察局南竿所所長楊宏權告訴中央社記者，馬祖長者習慣講閩東語（馬祖話），且獲取資訊來源相對較少，為提醒長者們防範詐騙重要性，約從2年前開始自製「說馬祖話！詐騙不要來」系列短片，由所內警員輪番上陣拍攝。

除警員外，影片還會邀請民眾熟悉的「特別來賓」參與，包括連江縣立中正國中小校長林元忠，以及在地機車行老闆陳祖健、書店老闆陳書廉、咖啡店老闆邱思奇等，一起用馬祖話教民眾反詐騙。

楊宏權說，今年所內加入閩東語流利的警員陳雙鵬，便以他為主角，搭配近年流行的直式短影片，拍攝2支「鵬哥馬祖話」防詐騙宣導短影片，呼籲民眾須對電話詐騙、中獎詐騙提高警覺。影片除上傳至YouTube等平台，還透過LINE群組宣傳，讓長者可以直接透過智慧型手機收看。

楊宏權坦言，受限經費，閩東語防詐系列影片皆為同仁自編自導自演，播放數字並非追求重點，而是能讓長者了解詐騙手法，進而防範。他舉例，日前馬祖村多間餐廳接到學校與監理機關訂餐電話，店家心生警覺，便直接打給校長與該機關求證後，確認為詐騙。

不過楊宏權也說，防詐影片為宣導其中一環，還會搭配各村座談會等，多元方式讓民眾提高警覺，拒絕詐騙。