快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

馬祖警員自編自導自演 製作閩東語版防詐宣導短片

中央社／ 連江縣30日電

連江縣警察局南竿警察所警員自製防詐短影片，請來閩東語流利警員，針對長者容易遇到的詐騙內容講解，近2年來累積兩系列共12支影片，獲得長者好評。

連江縣警察局南竿所所長楊宏權告訴中央社記者，馬祖長者習慣講閩東語（馬祖話），且獲取資訊來源相對較少，為提醒長者們防範詐騙重要性，約從2年前開始自製「說馬祖話！詐騙不要來」系列短片，由所內警員輪番上陣拍攝。

除警員外，影片還會邀請民眾熟悉的「特別來賓」參與，包括連江縣立中正國中小校長林元忠，以及在地機車行老闆陳祖健、書店老闆陳書廉、咖啡店老闆邱思奇等，一起用馬祖話教民眾反詐騙。

楊宏權說，今年所內加入閩東語流利的警員陳雙鵬，便以他為主角，搭配近年流行的直式短影片，拍攝2支「鵬哥馬祖話」防詐騙宣導短影片，呼籲民眾須對電話詐騙、中獎詐騙提高警覺。影片除上傳至YouTube等平台，還透過LINE群組宣傳，讓長者可以直接透過智慧型手機收看。

楊宏權坦言，受限經費，閩東語防詐系列影片皆為同仁自編自導自演，播放數字並非追求重點，而是能讓長者了解詐騙手法，進而防範。他舉例，日前馬祖村多間餐廳接到學校與監理機關訂餐電話，店家心生警覺，便直接打給校長與該機關求證後，確認為詐騙。

不過楊宏權也說，防詐影片為宣導其中一環，還會搭配各村座談會等，多元方式讓民眾提高警覺，拒絕詐騙。

影片 詐騙 馬祖

延伸閱讀

澎湖天后宮捐媽祖防詐水 澎湖警發送助提升識詐

數存戶開立 成長趨緩

受天氣影響 明天基隆馬祖等2航線共4航次停航

立榮航空飛機故障 馬祖逾百旅客滯留

相關新聞

台中公車突全面起火燒成空殼 司機急停疏散乘客

台中市消防局在今天下午3時許獲報，一輛公車行經西屯區都會園路突然全面起火，司機趕緊將公車停在路旁後，疏散車內乘客，消防隊...

北市曳引車油壓頂桿漏油留一大灘油漬 3騎士滑倒摔傷

39歲潘姓男子今駕駛大型曳引車行經北市士林區中山北路5段，正要離開工地時，油壓頂桿漏油，導致道路佈滿油漬，造成3名機車騎...

香港人誤信領取貨款換「免費來台旅遊」 當車手遭逮捕

香港人王姓男子充當詐騙集團車手，宣稱僅需依詐團指示行動，便能換取來台免費旅遊的報酬；警方今天說，王男29日取款時，遭員警...

高雄輕軌受阻40分鐘 機車騎士左轉穿越軌道擦撞受傷送醫

高雄輕軌列車今天傍晚在苓雅區出車禍，謝姓男子騎機車要左轉穿越輕軌軌道，未注意同向的輕軌列車駛來，擦撞列車，倒地受傷，輕軌...

驚險！他到來義鄉瓦魯斯溪疑撿石頭 水勢湍急受困沙洲

場面驚險！屏東縣消防局今下午4點34分接獲報案，邱姓男子受困來義鄉瓦魯斯溪河床沙洲，消防局隨即出動來義、潮州、萬巒與特搜...

由愛生恨…他深夜對前女友轎車噴紅漆 白天又去洗車遭逮

新北市邱姓男子今天凌晨涉嫌對前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警方逮捕，警詢後依違反社維法移送新北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。