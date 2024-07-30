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由愛生恨…他深夜對前女友轎車噴紅漆 白天又去洗車遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市邱姓男子今天凌晨涉嫌對前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警方逮捕，警詢後依違反社維法移送新北地院簡易庭裁處。

新北市海山警分局埔墘派出所員警今天凌晨2時53分巡邏行經板橋區三民路二段，發現一輛停在路邊停車格內的白色汽車，整輛車被人以紅色噴漆，噴上不雅字眼。

埔墘派出所員警查出該車為租賃汽車，經聯繫該車長期租賃人陳姓女子（42歲），她因最近才與前男友邱姓男子（43歲）有感情糾紛而分手，懷疑是邱男因心生不滿，遭邱男涉嫌持紅色噴漆在車上噴上不雅字眼。

警方今天下午3時40分，發現邱男提了水桶正在清洗遭噴紅漆的汽車，當場將人帶返派出所釐清相關案情，邱男坦承犯行，事後十分後悔，才會主動前往清洗。警詢後今依違反社會秩序維護法第90條移送新北地院簡易庭裁處。

新北市邱姓男子今天凌晨涉朝前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警逮，警詢後依違反社維法裁處。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子今天凌晨涉朝前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警逮，警詢後依違反社維法裁處。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子今天凌晨涉朝前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警逮，警詢後依違反社維法裁處。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子今天凌晨涉朝前女友承租汽車噴上不雅字眼紅漆，今天白天後悔前往洗車遭警逮，警詢後依違反社維法裁處。記者王長鼎／翻攝

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