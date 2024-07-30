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香港人誤信領取貨款換「免費來台旅遊」 當車手遭逮捕

中央社／ 新北30日電

香港人王姓男子充當詐騙集團車手，宣稱僅需依詐團指示行動，便能換取來台免費旅遊的報酬；警方今天說，王男29日取款時，遭員警逮捕，訊後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送。

海山警分局海山派出所所長吳宗澤今天表示，於27日接獲宋姓女子報案稱，加入社群網站投資股票群組後，於日前面交新台幣36萬元給對方，卻並未取回獲利出金，因疑遭詐騙請警方協助處理。

警方說，指導宋女與詐騙集團周旋，約定於29日上午，在板橋區的某咖啡廳面交新台幣50萬元。

警方派員埋伏，於29日上午11時25分，發現車手王姓男子前往取款；警方逮捕過程中，王男趁隙逃逸，一度因重心不穩跌倒，仍遭警方壓制逮捕。

警方調查，26歲的王男為香港人，日前在社群網站看到免費旅遊的訊息；與對方連繫後，於7月中旬抵達台灣，入住板橋區府中商圈的旅館。

警方說，王男宣稱，對方表示僅須依照指示行動，便能換取免費旅遊的報酬，不僅機票、住宿全免，連吃喝費用也能一併申報。王男自稱以為只是協助領取貨款送至指定地點，未料遇上警方查緝，因緊張才拔腿狂奔。

警方說，詐團常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入投資陷阱；全案共查扣現金1000元、假鈔1疊及手機等證物，訊後詐欺及違反洗錢防制法，將王男移新北地檢署偵辦。

ATM情境示意圖。圖／Ingimage
ATM情境示意圖。圖／Ingimage

社群 詐騙集團 車手

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