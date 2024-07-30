彰化出租公寓大火5死傷 3樓男移工跳1樓屋頂幸運逃生

彰化縣北斗鎮雙併透天厝出租公寓今上午六點多發生大火，釀成三死兩傷慘劇，住3樓的陳姓越南移工逃生時發現濃煙密布，跑到走道最後面推窗跳到相鄰的鐵皮室屋頂，再跳到後方空地，被送醫後檢查沒受傷，僅輕微嗆傷。

員基表示，陳姓移工（42歲）送醫後經檢查，無燒燙傷，呼吸道有輕微嗆傷，戴上高壓氧面罩治療，生命徵象穩定，下午兩點出院。

陳姓移工被送到員林基督教醫院，透過翻譯人員表示，上午六點多他在睡夢中聽見外面很吵，有人喊叫「失火，快跑，快跑。」他開門一看走道滿滿濃煙，因此隨手抓起毛巾遮住口鼻逃生，可是前面都是煙看不到路。