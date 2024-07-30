彰化出租公寓大火5死傷 3樓男移工跳1樓屋頂幸運逃生
彰化縣北斗鎮雙併透天厝出租公寓今上午六點多發生大火，釀成三死兩傷慘劇，住3樓的陳姓越南移工逃生時發現濃煙密布，跑到走道最後面推窗跳到相鄰的鐵皮室屋頂，再跳到後方空地，被送醫後檢查沒受傷，僅輕微嗆傷。
員基表示，陳姓移工（42歲）送醫後經檢查，無燒燙傷，呼吸道有輕微嗆傷，戴上高壓氧面罩治療，生命徵象穩定，下午兩點出院。
陳姓移工被送到員林基督教醫院，透過翻譯人員表示，上午六點多他在睡夢中聽見外面很吵，有人喊叫「失火，快跑，快跑。」他開門一看走道滿滿濃煙，因此隨手抓起毛巾遮住口鼻逃生，可是前面都是煙看不到路。
他轉身往後跑，跑到三樓走道最後面的一個窗戶，打開窗戶看見下方是鐵皮屋頂，鼓起勇氣往下跳，一樓屋頂距離三樓窗子的高度還好約3至4公尺，他先跳到鐵皮屋，再跳到透天厝後面空地，幸運逃過一劫，消防人員把他送到員林基督教醫院急救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言