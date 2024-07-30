快訊

奧運羽球／麟洋配輕取美國！分組賽3連勝成「D組唯一不敗」 晉級8強機會大

奧運桌球／連3局演逆轉秀 「小林同學」林昀儒直落4闖男單16強

奧運游泳／「蝶王」確定晉級！王冠閎總排名第8飛進準決賽 挑戰決賽第一人

彰化出租公寓大火5死傷 3樓男移工跳1樓屋頂幸運逃生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮雙併透天厝出租公寓今上午六點多發生大火，釀成三死兩傷慘劇，住3樓的陳姓越南移工逃生時發現濃煙密布，跑到走道最後面推窗跳到相鄰的鐵皮室屋頂，再跳到後方空地，被送醫後檢查沒受傷，僅輕微嗆傷。

員基表示，陳姓移工（42歲）送醫後經檢查，無燒燙傷，呼吸道有輕微嗆傷，戴上高壓氧面罩治療，生命徵象穩定，下午兩點出院。

陳姓移工被送到員林基督教醫院，透過翻譯人員表示，上午六點多他在睡夢中聽見外面很吵，有人喊叫「失火，快跑，快跑。」他開門一看走道滿滿濃煙，因此隨手抓起毛巾遮住口鼻逃生，可是前面都是煙看不到路。

他轉身往後跑，跑到三樓走道最後面的一個窗戶，打開窗戶看見下方是鐵皮屋頂，鼓起勇氣往下跳，一樓屋頂距離三樓窗子的高度還好約3至4公尺，他先跳到鐵皮屋，再跳到透天厝後面空地，幸運逃過一劫，消防人員把他送到員林基督教醫院急救。

越南籍陳姓移工從透天厝三樓的後面跳出逃生。記者簡慧珍／攝影
越南籍陳姓移工從透天厝三樓的後面跳出逃生。記者簡慧珍／攝影

彰化 火災 移工 透天厝

延伸閱讀

失聯移工樂極生悲！趁颱風天出遊 大肚車站躲雨被逮將遣返

影／彰化北斗火警3死2傷 鄰居目睹爆炸殘件噴飛

彰化北斗火災3死2傷「透天厝隔32間房出租」 縣府：未申請、將開罰

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

相關新聞

8+9打架！桃園普濟堂遶境爆全武行 2派人馬混戰熱議

桃園市大溪區普濟堂昨天關聖帝君聖誕千秋，盛大舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，吸引31個社團陣頭遊行大溪老街遶境，不料至今天凌...

台東焚化爐工安意外4人遭蒸氣噴濺 疑1號鍋爐冷卻管爆開

台東焚化爐今天中午傳出工安意外，4名工人遭蒸氣噴濺，身體分別受到20%至30%面積燙傷，意識清醒，沒有生命危險，被緊急送...

影／北市指南客運水箱沒水 邊走邊冒大量白煙…乘客也慌了

台北市一輛指南客運公車，今天早上8點29分行經中正橋前，車尾突然冒出大量白煙，司機發現異狀立刻靠邊停車，同時疏散乘客報警...

彰化出租公寓大火5死傷 3樓男移工跳1樓屋頂幸運逃生

彰化縣北斗鎮雙併透天厝出租公寓今上午六點多發生大火，釀成三死兩傷慘劇，住3樓的陳姓越南移工逃生時發現濃煙密布，跑到走道最...

45分鐘美白牙齒…違反醫師法勒令停業 顧客儲值萬元恐求償無門

主打45分鐘照光就有一口潔白牙齒的店家「聖合光」，由於涉及到醫師法遭到檢警搜索而暫停營業，不料，儲值萬元美白課程的會員卻...

台中公車突全面起火燒成空殼 司機急停疏散乘客

台中市消防局在今天下午3時許獲報，一輛公車行經西屯區都會園路突然全面起火，司機趕緊將公車停在路旁後，疏散車內乘客，消防隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。