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國道警：未繫安全帶車禍致死率高3.6倍 頭部直撞擋風玻璃

中央社／ 新北30日電

國道警方說，上半年取締7萬餘件未正確繫安全帶違規，且未繫者出車禍致死率是有繫者3.6倍；警方公布影片指儘管車速不快，未繫安全帶駕駛遭遇撞擊時，頭部直接撞擊擋風玻璃。

國道公路警察局第一公路警察大隊今天發布新聞稿表示，去年因未繫安全帶而在國道發生交通事故後死亡人數共15人，占國道車禍總死亡人數比率21.7%。今年截至目前則有10人因未繫安全帶發生車禍後死亡。

國道警方並公布一段6月間發生在國道1號三重路段的追撞影片顯示，27歲李姓駕駛與一旁乘客當時都沒繫安全帶，但李姓駕駛疑因分心追撞前方車輛，雖然車速不快，仍導致李男與乘客撞擊擋風玻璃，造成李男臉部受傷、乘客右膝受傷，送醫後無大礙。

國道警方說，員警攔檢時常發現有駕駛沒有以正確方式繫安全帶，例如以夾扣讓安全帶過鬆，甚至有民眾為了讓車輛的未繫安全帶警示消音，使用消音扣直接插入安全帶插座。

國道警方表示，根據統計，車禍發生時，沒繫安全帶被彈出車外的機率，比有繫安全帶的人高出30倍；未繫安全帶發生交通事故的致死機率，則是正確使用者的3.6倍，尤其國道時速動輒破百，如果沒有繫安全帶，一旦發生撞擊事故，未繫安全帶者往往拋出車外致死。

國道警方表示，今年1至6月取締未繫安全帶違規共計7萬4000多件，為降低交通事故傷亡程度，警方除加強路檢攔查外，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望前後座駕駛及乘客都應繫妥安全帶，另外，4歲以下且體重在18公斤以下幼童應使用幼童安全椅，以確保孩童安全。

交通事故 國道 車禍

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