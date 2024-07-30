台東焚化廠4人燙傷 2人燙傷面積逾20%轉花蓮慈濟醫院

台東焚化廠管線爆裂，4名工人遭熱水和蒸氣燙傷送醫，台東縣長饒慶鈴下午前往醫院探視，其中2人因燙傷面積逾20%轉送花蓮慈濟醫院。

今天下午1時12分台東縣消防局救災救護指揮中心接獲報案，台東縣垃圾焚化廠現場鍋爐管線因故爆開，導致4名男性工人不慎遭熱水和蒸氣燙傷，3人送台東馬偕醫院，1人送台東基督教醫院緊急處置。

饒慶鈴獲悉後和消防局長管建興、台東縣環保局長郭建成前往醫院探視傷患，她請醫院全力進行醫療，致贈急難慰問金，並指示環保局及社會處給予協助。至於發生意外的1號鍋爐指示立刻暫停運作、全面檢查。

郭建成表示，員工發現1號爐異常，工人正檢修不該漏水的管線時，突然管線爆裂、工人被熱水、蒸氣燙傷，現場初步用冷水澆灌身體降溫，消防人員趕到緊急處置並送醫治療。所以台東焚化廠先暫停1號爐運作，2號爐正常、不影響台東縣垃圾處理。

馬偕醫院表示，37歲陳男上下肢體及腹部被燙傷，身體28%有2度或3度燙傷；31歲羅男臉部、右手、右腹及右腳有燙傷，身體20.5%有2度或3度燙傷；31歲孫男上下肢體燙傷，身體12.5%2度或3度燙傷。

馬偕醫院表示，經急診處置換藥後，3名男子全部要住院，孫男留在馬偕院治療，羅男、陳男燙傷面積逾20%轉往花蓮慈濟醫院。

台東基教醫院表示，送到醫院醫治的43歲鄭男，雙手手背、前腹、右腳跟燙傷2度燙傷，燙傷面積10%。