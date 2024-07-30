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45分鐘美白牙齒…違反醫師法勒令停業 顧客儲值萬元恐求償無門

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

主打45分鐘照光就有一口潔白牙齒的店家「聖合光」，由於涉及到醫師法遭到檢警搜索而暫停營業，不料，儲值萬元美白課程的會員卻求償無門，只能換取等價物品。台北市主任消保官楊麗萍指出，已接獲30件消費者申訴，已通報衛生局及新北市政府查察。

據了解，「聖合光」標榜的45分鐘兩段式照光美白技術，遭到檢警認為違反醫師法，因而查扣所有器材和產品，並且勒令停業。為此，已儲值的會員發送訊息給業者，業者卻回應只能提供等同價值產品，消費者不滿指出要全額退費。

「聖合光」透過律師發布聲明指出，檢警的搜索存有誤會，在爭議釐清之前，公司配合要求暫停所有營業活動，並且強調使用的牙齒美白熱源機是衛福部認證的第一等級醫療器材，並且所用的美白凝膠也是合法產品。

楊麗萍說明，目前已接獲30件消費者申訴，同時提醒消費者若是刷卡購買，可盡速洽詢發卡銀行能否申請信用卡爭議帳款，已通報衛生局及業者總公司所在地新北市政府查察。

「聖合光」YouTube帳號仍有民眾體驗的影片。圖／擷取自網路
「聖合光」YouTube帳號仍有民眾體驗的影片。圖／擷取自網路

消費者 美白

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