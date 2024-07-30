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失聯移工樂極生悲！趁颱風天出遊 大肚車站躲雨被逮將遣返
31歲杜姓印尼籍移工2年前失聯後，四處打黑工，日前趁凱米颱風停工，到台中訪友遇風雨，到大肚車站躲雨，被巡視颱風狀況的員警逮個正著。杜男表示，他趁颱風假到台中訪友快樂出遊，沒想到要被遣返，搖頭悲嘆「太倒楣」。警方詢後，依違反入出國與移民法送往移民署收容。
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷、李勁頤本月24日晚間到大肚車站巡查颱風災況，見到一名男移工全身因大雨淋濕，上前關心是否需要協助，沒想到男移工見警走來，立即逃跑，員警見狀立刻追上。
警方查出，杜姓移工二年前到台中南屯某工廠工作後失聯，四處躲藏打黑工，24日趁凱米颱風停工，搭台鐵區間車到海線找朋友遊玩，沒想到開心出遊，反遭員警意外識破身分，面臨遣返命運。
員警帶回杜男回派出所調查，確定杜男已失聯1年多的移工，依違反入出國及移民法解送移民署專勤隊收容，杜男落網後低頭不語，對於出遊變遣返，搖頭嘆自己實在倒楣。
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