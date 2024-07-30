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影／三重白髮老翁自撞翻車爬不出 熱心3人撐車門助脫困
新北市三重果菜批發市場門前，日前有1輛休旅車猛然擦撞路旁停車之後側翻，右車門變成需要上掀才能開啟，路過機車騎士熱心趕緊幫忙開門，車內爬出1個白髮蒼蒼老翁，自稱因為天雨視線不良導致行車路線偏移，幸好沒受傷。
據了解，果菜市場門前的三重區中正北路，常有貨運大卡車通行，車道非常寬敞，單向足夠2輛小型車併行。10日下午3時許，70歲蔡姓老翁駕駛休旅車路過此處，恍神猛然衝撞停放路旁2輛汽車順勢側翻，倒下之後車還持續搖晃大約10秒才靜止，足見撞擊力道不小。
他吃力地把右前門向上撐開1個小縫，但門的下壓重量還是讓老翁無法自行脫困，這時有2名熱心的機車騎士和1個路人過來幫忙撐開車門，他才慢慢爬出車外，幸好沒有受傷。
警方獲報到場處理事故，蔡姓老翁沒有飲酒，自稱天雨視線不佳，不慎向右偏移撞車。員警依規定測繪記錄，聯繫拖吊車排除路況並通知停路邊被撞的車主，協助釐清肇事責任。
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