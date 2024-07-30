彰化北斗火災3死2傷「透天厝隔32間房出租」 縣府：未申請、將開罰

彰化縣北斗鎮雙拼出租公寓今天火災，造成3死2傷，初步了解，屋主將透天厝隔成32間房，多數出租給勞工住，彰化縣政府建設處表示，屋主擅自增設隔間涉及變更使用及室內裝修並未提出申請，依建築法可裁罰6萬到30萬。

由於傳出釀三死的雙拼出租公寓隔成45間房出租，依消防局現場查報資料顯示，透天公寓一樓是機車行，屋主住二樓，4樓頂樓還有加蓋，共有32間房，其中29間出租，3間屋主自住。

縣府建設處表示，火災建築物位於北斗鎮都市計畫內，87年領有使用執照，為一棟3樓145坪的雙拼透天建築物。依使用執照所載，1樓為店鋪，2、3樓為住宅，現況一樓做機車行使用。另4樓頂樓加蓋部分，從google街景圖判斷似係110年增建，無違章查報紀錄，後續將責請公所依規定查報。

建設處表示，因隔間或室內裝修變更，包括空間規劃或隔間牆材質都需符合安全要求，必須提出變更使用申請等，但屋主擅自增設隔間涉及變更使用及室內裝修並未提出申請，依建築法可裁罰6萬到30萬，另由於此幢建築並無違章查報紀錄，後續將責請公所依規定查報，若是違建就需拆除。

北斗鎮公所表示，公所以往未接獲縣政府通知這處有違章建築，加上鎮公所從未接到民眾檢舉，因此先前並未查報這處頂樓違建。

彰化縣社會處表示，北斗發生火災，造成3人死亡，2名移工受傷送醫觀察中，王惠美縣長第一時間即指示社會處派社工前往協助及安置居民，受災逃出的一戶母子為中低收入戶，社工已協助安置於旅社，並給予急難救助金及生活物資，將協助後續租屋及提供生活所需。