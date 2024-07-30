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國道取締未繫安全帶7萬4千件 警籲：安全帶是保護符

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年6月26日國道一北向27公里發生車禍事故，車內人員疑未繫妥安全帶而是受傷就醫。根據國道公路警察局統計今年前半年，取締用路人於國道未繫安全帶違規共計7萬4千多件釀10死，呼籲用路人，駕車應繫妥安全帶，安全帶才是保命符。

根據國道警方統計，去年國道發生交通事故，因未依規定繫妥安全帶致死計15人，佔國道車禍總死亡人數21.7%；今年1月至6月底則有10人是未繫安全帶發生車禍死亡。為降低交通事故傷亡程度，國道警方除加強路檢攔查外，並利用高速公路沿線制高點實施蒐證舉發，累計今年1月至6月取締未繫安全帶違規共計7萬4千多件。

國道警調查，今年6月1日一輛汽車行駛於國道1號北向230.9公里處，疑因入彎時車速過快失控自撞護欄，駕駛人車連翻數圈，車內駕駛疑使用安全帶插銷，未繫安全帶，導致人被拋出車外當場死亡。

另起發生在今年6月26日早上8時許，李姓男子開車載著一名乘客行經國道1號北向27公里三重路段，疑因分心未注意車前動態，李男人車追撞前方顏男（64歲）所駕駛的汽車，李男及乘客沒繫安全帶，導致車輛碰撞時兩人往前撞擊擋風玻璃，造成李男臉部受傷、乘客右膝受傷，所幸送醫後無大礙。

國道警方提醒，根據統計車禍發生時沒繫安全帶被彈出車外機率，比有繫安全帶的用路人高出30倍，且未繫安全帶發生交通事故的致死機率，又高出一般正確使用安全帶者3.6倍。

國道警呼籲，駕車應繫妥安全帶，安全帶才是保命符！尤其高速公路車速快，發生事故後，若未正確使用安全帶，可能導致車內人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃造成嚴重傷害。

另外，不要以夾扣讓安全帶繫綁過鬆，甚至使用消音扣未繫安全帶方式規避，同時4歲以下體重在18公斤以下的幼童，應使用幼童安全椅，以確保孩童、車內所有人生命安全。

上月1日國道1號北向230.9公里處，汽車失速翻覆，駕駛未繫妥安全帶，人遭拋出車外當場慘死。圖／國道公路警察局
上月1日國道1號北向230.9公里處，汽車失速翻覆，駕駛未繫妥安全帶，人遭拋出車外當場慘死。圖／國道公路警察局
上月15日於國道1號南向38公里處車禍，肇事車右前座乘客未繫安全帶，撞擊前擋風玻璃，人半身掛在車外全身傷。圖／國道公路警察局
上月15日於國道1號南向38公里處車禍，肇事車右前座乘客未繫安全帶，撞擊前擋風玻璃，人半身掛在車外全身傷。圖／國道公路警察局
上月15日於國道1號南向38公里處車禍，肇事車右前座乘客未繫安全帶，撞擊前擋風玻璃，人半身掛在車外全身傷。圖／國道公路警察局
上月15日於國道1號南向38公里處車禍，肇事車右前座乘客未繫安全帶，撞擊前擋風玻璃，人半身掛在車外全身傷。圖／國道公路警察局

交通事故 國道 車禍

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