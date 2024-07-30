台東焚化爐工安意外4人遭蒸氣噴濺 疑1號鍋爐冷卻管爆開

台東焚化爐今天中午傳出工安意外，4名工人遭蒸氣噴濺，身體分別受到20%至30%面積燙傷，意識清醒，沒有生命危險，被緊急送往醫院治療。環保局長郭建成表示，初步調查為冷卻管線爆裂所致，詳細事故原因仍需進一步調查釐清。

郭建成指出，中午1點多時，發現一號爐有問題，現場幹部隨即派工人檢修不該漏水的冷卻管線，結果檢修時，管線突然爆開，4名工人被熱水噴濺燙傷；其它工作人員趕緊拿出大水管，用冷水澆灌身體降溫，消防人員趕到進行處置送醫。

為解決台東垃圾問題，縣府花19.6億元買回垃圾焚化廠，4年前向環境部爭取4億多元整修，去年2月啟用試燒，已試營運1年半的時間，距離正式營運剩下半年時間，因此，焚化爐目前正緊鑼密鼓進行各項作業操作及機具運作測試，每天2座鍋爐輪流試燒。

今天中午1點多焚化爐控制中心發現1號鍋爐出現異常，隨即指派4名工人查看，發現冷卻管有問題，現場進行處置，未料，管線突然爆裂，4人閃避不及當場被熱水噴濺，最嚴重的達到2度燙傷，還好4人意識都清楚，沒有生命危險。