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員警開警車抽菸、講手機 還開在自行車道上…宜蘭分局說話了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭警分局鐘姓警員28日中午穿制服開警車，左手講手機、右手抽菸，還違規行駛於自行車道，全程被民眾錄下po網上傳，遭網友痛批「不良示範」。警方調查，員警違反勤務紀律，至少申誡以上；開車講手機可開罰3000元，駕車行駛自行車道至少罰900元。

民眾拍下影片，以「滿足我對警察的印象，邊開車邊抽煙打電話」為題上傳Youtube，網友諷刺留言「手很忙，兩手遠離方向盤」、「警察先生好帥喔」、「真的很棒耶」、「早知道我也當警察」。

也有網友說，「微罪不罰」、「不良示範」、「回去要被幹飛了」；部分網友幫好警察講話留言，「其實並非很多，請以平常心看待；多一點鼓勵，冒險緝凶的優秀員警才不會氣餒」，有人則回嗆「祝原po，永遠不需要警察幫助的一天」。

宜蘭警分局調查，該名鐘姓員警7月28日11時30分處理違停案件後，返回派出所途中駕車行駛於自行車道吸菸及使用行動電話，違反勤務紀律，經查屬實，依警察人員獎懲標準及警察人員駕車安全考核實施要點等相關規定議處，至少記申誡以上，持續加強教育。

該名員警的行為違反道路交通管理處罰條例，宜蘭分局表示，抽菸的部分尚難構成違規，不予舉發，鐘員駕車手持行動電話罰鍰3000元、駕車行駛自行車優先道罰鍰900至1800元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

員警違規開車行駛於自行車道。圖／翻攝自Youtube
員警違規開車行駛於自行車道。圖／翻攝自Youtube
員警邊開車邊抽菸，還講手機，被民眾錄下po 上網。圖／翻攝自Youtube
員警邊開車邊抽菸，還講手機，被民眾錄下po 上網。圖／翻攝自Youtube

抽菸 自行車 警察 車道

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