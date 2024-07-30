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高雄大貨車88交流道推撞7車 轎車被撞爛駕駛命大輕傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路西往東下大寮交流道時，疑未注意車前狀況，推撞排隊下交流道的5輛轎車、1輛小貨車、1輛大貨車，其中第4輛Toyota遭擠壓車體變形，幸黃命大，經消防員破壞車體救出，意識清楚，送醫後無大礙。

林園警分局警方調查，54歲的楊姓男子駕駛大貨車，沿台88快速道路西往東下大寮交流道，當時前方不少車輛正在停等紅燈，楊未注意車前狀況，直接推撞前方5輛轎車、1輛自小貨車及1輛大貨車。

7車遭推撞後，往旁邊縫隙擠壓，其中第4輛由35歲黃姓男子駕駛的轎車又被楊男大貨車推擠，整輛車扭曲變形，黃受困車中動彈不得。

消防救護員趕抵現場，破壞車體後，將黃救出，黃當時意識清醒，還可走路與警消交談，經送醫後無大礙。

發生事故的8名駕駛經警方酒測，均無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊分析釐清。

楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，送醫無大礙；圖為肇事大貨車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，送醫無大礙；圖為肇事大貨車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，經消防員破壞車體救出，送醫後無大礙。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，經消防員破壞車體救出，送醫後無大礙。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，經消防員破壞車體救出，送醫後無大礙。記者石秀華／翻攝
楊姓男子駕駛大貨車今上午8時18分許從88快速道路下大寮交流道時，推撞前方7輛車，其中Toyota遭擠壓車體變形，幸駕駛黃男命大，經消防員破壞車體救出，送醫後無大礙。記者石秀華／翻攝

交通事故 車禍 酒測

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