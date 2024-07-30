新北師投資虛擬幣遭詐32萬元 偕警用冥紙逮車手

新北市1名賴姓老師加入投資群組並操作虛擬幣獲利數千元，再交付32萬元後驚覺受騙報案。三峽警方與賴女計誘車手出面，賴女在要給車手的紙袋內裝冥紙，當車手現身拿取時逮人。

新北市政府警察局三峽分局指出，賴姓老師（49歲）日前手機接獲訊息被邀加入投資群組，對方邀請她投資虛擬貨幣USDT（泰達幣），還要求下載應用程式，並主動出資讓她操作，沒想到真的賺新台幣4400元，這筆錢也依約匯款給她，讓她以為投資有成。

警方表示，接著對方又邀她投資更大筆的虛擬貨幣，賴女便與對方在咖啡廳面交32萬元，但她回住處發現應用程式上的戶頭歸零，讓她驚覺上當報案。

三峽派出所所長謝英山請賴女向對方佯稱還要加碼200萬元，並約27日在速食店面交。當時員警埋伏周邊，速食店內也有便衣警察假裝成顧客用餐，賴女並在要給車手的紙袋內裝入面額2000萬元冥紙，待車手出現並拿到紙袋準備離開時，員警當場將車手上銬逮捕。

警方查出，落網的黃姓車手（22歲）原本在台南打零工，他供稱7月初加入詐騙集團後，共面交過15次、金額達數百萬元，他每筆可以抽成1.5%，共獲利至少數十萬元。27日當天他連趕3場，上午從台南搭高鐵北上新竹面交2處成功後，下午再搭車到三峽犯案。

警詢後，警方將黃男依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地院裁定羈押禁見。

此外，三峽警分局鳳鳴派出所29日也逮到1名由新竹北上取款的吳姓詐欺車手（27歲），警詢後也依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方將持續溯源追查這2個詐團幕後成員。