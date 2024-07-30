影／迪化街無號誌路口急停黃網線 女騎士遭賓士車撞飛倒地
30歲徐姓女子日前駕駛賓士車，行經台北市大同區迪化街、民權西路口，51歲曾姓女騎士突然衝出停在黃網狀線上，賓士車與機車碰撞，女騎士當場彈飛倒地，受有輕傷。警方指出，雙方皆未酒駕，在無號誌路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。
監視器畫面顯示，7月27日下午3時許，女騎士沿迪化街二段北往南方向直行行駛至民權西路，在無號誌路口，未停在停止線，而是停在黃網狀線上，這時賓士車女駕駛沿民權西路東往西直行，直接撞上女騎士，女騎士當場彈飛摔下車，後方目擊的騎士也受到驚嚇。
道路交通標誌標線號誌設置規則第173條，「網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，防止交通阻塞。」警方指出，女騎士手腳輕微擦挫傷，賓士女駕駛無受傷，雙方皆未酒駕，此無號誌路口發生碰撞，警方立即到場排除。
大同分局呼籲，駕駛應遵守道路交通安全規則第102條第1項第2款規定，行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行，以提高行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言