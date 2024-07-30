嘉義男颱風天遺失8錢重金戒指 連水溝都挖了找回竟成這模樣

黃金價格逐漸攀升，嘉義縣江姓男子近日騎車時弄丟8錢重黃金戒指，恰逢颱風天他不顧風雨出門找戒指，連水溝都挖了卻找不到，江男胞姊向警方求助協尋，最後在大林夜市附近路上找到被壓扁的金戒指，江男拿到戒指嚇了一跳，破涕為笑感謝警方協助。

據了解，江男7月25日早上騎機車行經水源路與水源路73巷路口，發現手上8錢重金戒指遺失，將機車停放路旁不斷來回找尋卻遍尋不着。江男胞姊說，因長年配戴已有感情，連日颱風天江男依然出門找戒指，一度懷疑掉進水溝，但連水溝都挖了還是沒看到金戒指。

警方表示，大林派出所警員張智源、陳韻文獲報，協助調閱監視器查看，但無法看出確切遺失地點，因江男胞姊稱江男對遺失金戒指後整天愁眉苦臉、甚至失眠，秉持為民服務精神到現場尋找，經過一番努力最終在水源路49號附近找回被壓扁的金戒指。