影／高雄淹水回顧…「神乎其技」又一樁 網：考慮換車了

凱米颱風重創高雄，讓數百輛汽機車泡水，有不少淹水奇景得影片在災情過後紛紛釋出，臉書社團貼出一則男子騎機車從三民區淹成汪洋一片的天祥二路直衝淹水處，水深一度淹至胸口，讓在大樓高處拍攝影片的女子忍不住驚呼，母湯過啦，最後男子成功駛離淹水處，女子讚嘆「挖塞，他過去了」。

臉書社團「高雄人大小事」在高雄遭受凱米颱風肆虐，各區傳出淹水災情後，貼出一則淹水影片，地點在三民區天祥二路，只見天祥二路汪洋一片，拍攝影片的女子在大樓高處往下看，見男子騎機車欲往淹水處衝，忍不住急得對家人說，「那邊淹水，他還想過去，我應該拿個喇叭和他說「母湯過啦」。

但男子騎著電動機車絲毫不畏懼往淹水處衝，讓女子擔憂說，Gogoro等一下就顧路了，但只見男子「順水推舟」，往水裡騎，水淹到胸口，瞬間又轉彎，讓原PO不斷驚呼，「他過去了耶，他很勇耶，ㄟ沒有，他回頭了」。

結果男子騎電動車不是回頭，只是在水中轉了一個大彎，隨後順利朝低窪處方向騎過去，順利通過淹水處，讓女子驚訝地說，「他真的過去了，挖塞，他過了耶」。