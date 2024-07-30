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影／男子開車誤闖永和人行道 猛刷一排YouBike站立柱
程姓男子今天開車行經新北市永和區環河西路一段與永和路口時誤闖人行道，猛刷一排YouBike站立柱，警方已通報微笑單車公司並依規定拍照、測繪及調閱監視器，以釐清詳細肇事原因。
新北市永和警方今天下午7時許獲報，永和區環河西路一段與永和路二段路口發生車禍意外，員警到場只見路邊一整排YouBike站立柱被駕駛BMW汽車的程姓男子撞倒，還波及3輛微笑單車。
據了解，程男當時開車沿環河西路一段往環河東路方向行駛，疑因未注意路況，不慎駛入人行道，發現前車是一整排YouBike站，煞車不及直接撞倒整排立柱，共撞倒19根立柱。
程男酒測值為零，警方已通報微笑單車公司並依規定拍照、測繪及調閱監視器，以釐清詳細肇事原因。
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