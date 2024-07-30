影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

彰化縣北斗鎮一幢出租公寓今上午6點多火災，造成3死2傷意外。70多歲莊姓房東住在2樓，他今早受訪說，他懷疑火災是和住在1樓的死者顏姓男子有關，火災傳出的爆炸聲可能是屋內電池，租客有外籍移工、本國人都有，實際住了多少人他沒有計算。

這場火警釀3死，58歲顏姓男子是本國人住在1樓加蓋鐵皮屋，30多歲黃姓男子是本國人，陳屍在建築物加蓋的4樓後方，另有女性死者疑似外籍移工，陳屍 在三樓，但身分仍待調查釐清。

莊姓房東說，死者顏姓男子數月前來租屋，住在一樓，每月租他4千元，他似乎身體不好洗腎，有請居服員來整理住處和送便當，似乎有情緒不穩情況，也有抽菸習慣，他趕到時現場已在冒煙，從顏姓男子房間冒出來，因為過去看到顏會抽菸，火災是否和他有關，警消調查中。