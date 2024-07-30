定情物卡海關？外籍女子風雨中急匯款豐原警阻詐4萬多

來台工作的菲律賓籍女子接獲定情物卡在海關的消息後，急赴台中豐原一家銀行要匯款，行員察覺女子匯款對象有異，通報豐原警分局員警到場處理，揭穿詐騙集團「跨國戀愛詐騙」話術，及時阻詐新台幣4萬5500元。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖、黃俊銘本月26日下午3時接獲行員通報，一名外籍女子疑似遭到「假交友」詐騙，需要警方到場協助。

54歲的菲律賓籍女子潔拉，今年2月在網路上認識一名自稱土耳其籍的男網友「Kevin」，雙方透過通訊軟體相談甚歡，潔拉深信自己找到真愛；Kevin日前聲稱要寄送定情信物「首飾」來台給潔拉，她卻等到包裹遭海關查扣的簡訊通知，潔拉致電詢問，詐團假冒的關務人員佯稱，包裹因不明原因遭海關查扣，需支付4萬5500元手續費至指定帳戶才能領回，潔拉不熟悉台灣法令未查覺有詐，她急著冒風雨赴銀行匯款。

行員關懷潔拉匯款事由後，細看匯款帳戶為本國籍個人帳戶，與其所述內容似乎有出入，通報警方處理；警員到場見潔拉不通中文後，以流利英文與其溝通，協助檢視手機內的對話訊息，發現此為常見的假交友詐騙，阻詐成功。

警員蔡昆霖表示，他對語言學習有強烈興趣，平時勤餘常透過影音平台觀看影片練習，沒想到平日培養的外語能力能在工作中發揮，很有成就感。