搭中捷60萬祖母綠墜飾失而復得 拾獲保全不邀功：謝謝就是最好回報

台中市一名婦人到外縣市訪友，當天上午搭台中捷運轉乘高鐵，途中發現價值60萬元的祖母綠墜飾遺失，連忙詢問中捷服務台，捷運保全當時已拾獲送服務台登記，失主當天下午返回台中後向中捷詢問，失而復得。當事人強調，這是她很珍貴的收藏，原想致贈紅包表達謝意，但中捷婉拒。

台中捷運表示，中捷綠線串連高鐵、台鐵，運量逐步成長，遺失物也增加，去年全年共有1萬件遺失物，今年上半年有5229件，主要為現今、電子票證、傘具為大宗，過去也曾拾獲10萬元現金。

中捷表示，這名婦人當天上午9點搭捷運到高鐵台中站，要到外縣市朋友請客，特意盛裝打扮，配戴祖母綠墜飾，她下車後未發現墜飾遺失，保全巡視車廂時發現，送到詢問處依遺失物程序處理；旅客轉達高鐵時發現墜飾遺失，脖子上只剩項鍊，她下午訪友結束，立即到中捷詢問，經比對旅客手機中項鍊照片才交還。

旅客事後致電中捷，強調祖母綠墜飾60萬元，是她很珍貴的收藏，感謝保全拾金不昧，希望致贈紅包表達謝意；客服中心婉謝旅客好意。