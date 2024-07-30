影／彰化北斗出租套房白天大火3死2傷 死者之一曾情緒不穩

彰化縣北斗鎮一幢出租公寓今上午6點多發生火災，火勢雖在7點撲滅，但造成3死2傷，據屋主表示，他將屋子隔成套房出租給十多名勞工，其中死者顏男以往有情緒不穩狀況，還有抽菸習慣，不知火災是否和他有關，目前警消調查中。

這幢出租公寓為雙併三層樓，鄰近北斗地區知名醫院北斗卓醫院的旁邊。上午6點19分疑似從二樓冒出濃煙，消防分隊據報趕到撲滅火勢，消防人員進入救出兩男一女，都已無呼吸心跳，送醫不治，其中顏姓男子58歲，另一人為黃姓男子，而死亡女子身分待查，還有1名男子燒燙傷、1名男子肢體擦傷分別送往北斗卓醫院、衛福部彰化醫院、彰基、員基醫院救治。

據屋主表示，平常出租公寓租給十多名勞工，下方並停放20多部電動機車給他們通勤使用，死者顏姓男子數月前來租屋，他似乎身體不好有請居服員來整理住處和送便當，似乎有憂鬱和情緒不穩情況，也有抽菸習慣，火災是否和他有關，警消調查中。

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