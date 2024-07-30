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投資虛擬貨幣保證獲利？台南男險遭網路老婆詐騙50萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市陳姓男子在網路上認識暱稱「雨琪」的女子，對方稱投資虛擬貨幣穩賺不賠、保證獲利，陳姓男子不疑有他，昨天到銀行欲匯款50萬元，行員發現有異，趕緊通報警方處理，警員耐心向陳分析是騙人手法，保住陳男積蓄。

陳姓男子在網路認識一名女網友「雨琪」，對方每天對他噓寒問暖，讓陳很快陷入愛情漩渦，雙方並以老公、老婆相稱， 網路老婆「雨琪」謊稱要與陳結婚並一起投資虛擬貨幣，保證獲利，陳被愛情沖昏頭，欲匯出一筆50萬元款項作為虛擬貨幣投資，行員關懷提問時，發現陳對於匯款對象描述含糊不清、支吾其詞，行員驚覺有異，報警協助處理。

市警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員陳俊安，昨天下午3點多獲報後隨即到場了解，原來陳於通訊軟體LINE與一名女網友「雨琪」相識，兩人聊天一段時間後即以「老公」、「老婆」相稱，不久後女網友開始向陳介紹投資虛擬貨幣，謊稱可短期大量獲利，並要求陳匯款50萬元作為投資資金。

陳不疑有他，依照指示至民生路某銀行臨櫃匯款，欲將50萬元匯至對方所提供的不明帳戶。員警向陳耐心勸導說明，告知這是「假愛情交友投資」詐騙，陳男這才打消匯款念頭，陳對警方熱心協助解說，深表感激之意。

警方說，使用手機與陌生人士加好友，未曾見面卻於初識之際即以老公、老婆等親暱用語相稱，又於聊天過程推薦投資或藉故借貸，皆為常見的詐騙手法，民眾可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以免辛苦積蓄遭詐騙集團惡意騙取。

不法分子利用LINE指示內容，要誘騙陳男匯款。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，要誘騙陳男匯款。 記者黃宣翰／翻攝
台南市陳姓男子遭網路交友詐騙，經員警勸阻才未匯款，保住50萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市陳姓男子遭網路交友詐騙，經員警勸阻才未匯款，保住50萬元。記者黃宣翰／翻攝

老婆 虛擬貨幣 詐騙集團

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