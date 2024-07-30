大貨車撞上橋上限高架 台南北區長榮鋼便橋雙向封閉
台南市北區長榮鋼便橋今天上午9點多發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架梁柱傾斜，駕駛沒有受傷，警方獲報後立即派員到鋼便橋的兩側警戒、疏導，避免二次事故發生。並已通報工程單位處理中，目前鋼便橋雙向暫停通行，請往來車輛改道行駛。
據了解，一輛大貨車載運工程車，今天上午9點10分由南向北，行經北區長榮鋼便橋，撞上限高架，造成限高架梁柱傾斜，駕駛沒有受傷。
轄區台南市警五分局已通報相關單位處理中，因緊急維修，改為雙向封閉，請車輛改道行駛。警方說，長榮鋼便橋禁止大貨車通行，大貨車駕駛已違反道路交通規例處罰條例第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」規定，將依法先開罰處900元罰鍰。
台南市警五分局呼籲，用路人行駛於道路，應注意道路限高，避免車身或裝載貨物過高致交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言