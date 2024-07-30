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大貨車撞上橋上限高架 台南北區長榮鋼便橋雙向封閉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區長榮鋼便橋今天上午9點多發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架梁柱傾斜，駕駛沒有受傷，警方獲報後立即派員到鋼便橋的兩側警戒、疏導，避免二次事故發生。並已通報工程單位處理中，目前鋼便橋雙向暫停通行，請往來車輛改道行駛。

據了解，一輛大貨車載運工程車，今天上午9點10分由南向北，行經北區長榮鋼便橋，撞上限高架，造成限高架梁柱傾斜，駕駛沒有受傷。

轄區台南市警五分局已通報相關單位處理中，因緊急維修，改為雙向封閉，請車輛改道行駛。警方說，長榮鋼便橋禁止大貨車通行，大貨車駕駛已違反道路交通規例處罰條例第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」規定，將依法先開罰處900元罰鍰。

台南市警五分局呼籲，用路人行駛於道路，應注意道路限高，避免車身或裝載貨物過高致交通事故發生。

台南市北區長榮鋼便橋今天發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架樑柱傾斜，因緊急維修雙向封閉，請往來車輛改道行駛。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區長榮鋼便橋今天發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架樑柱傾斜，因緊急維修雙向封閉，請往來車輛改道行駛。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區長榮鋼便橋今天發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架樑柱傾斜，因緊急維修雙向封閉，請往來車輛改道行駛。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區長榮鋼便橋今天發生一輛大貨車載運工程車高度超過3公尺，自撞橋上限高架，造成限高架樑柱傾斜，因緊急維修雙向封閉，請往來車輛改道行駛。記者黃宣翰／翻攝

交通事故 台南 標誌

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