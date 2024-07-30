影／美國加州愛的禮物索價12萬…台中輕熟女險中計

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女子近日從臉書社團，認識歹徒假扮的美國機師，對方佯稱近日要從美國加州寄送一個禮物給廖女，但需要繳交12萬餘元的費用，廖女在26日前往銀行欲匯款，不過行員與警方發現有異狀，即時介入，讓廖女保住積蓄。

第二警分局立人所在26日下午3時許，接獲合作金庫衛道分行報案，廖姓女子（39歲）要臨櫃匯款至國外，語意不清，也與匯款對象不熟識，立即派遣線上巡邏警員謝承翰、許佩嘉前往查處，發現廖女恐正遭遇詐騙。

經查，廖女在近日透過臉書社團，加入一名網友，對方佯稱是美籍華裔機師，透過臉書、LINE與廖女建立聯繫，期間以甜言蜜語哄騙廖女，謊稱將從美國赴台灣與廖女見面，歹徒使用一名機師生活照、影片，甚至是與廖女對話，取得信任。

歹徒近日佯稱要從美國加州送禮物給廖女，但包裹需繳納額外關稅為由，引導廖女加入由詐騙集團偽裝的物流公司LINE帳號，物流公司不斷以無法清關，或包裹可能遭退回等話術誆騙廖女，請廖女匯款12萬5850元，以利包裹順利寄送台灣，廖女26日要到銀行匯款時，幸好行員即時發現，找來警員介入，保住廖女積蓄。

第二警分局提醒，網路交友需謹慎，詐騙集團經常以社會菁英身份作為誘餌，利用甜言蜜語獲取信任，再以各種理由要求匯款。切勿輕信網路上陌生人，不要因感情幻象而落入詐騙陷阱。如有任何疑慮或發現可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線。

台中市廖姓女子近日中了歹徒愛情詐騙陷阱，26日要到銀行匯款12萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市廖姓女子近日中了歹徒愛情詐騙陷阱，26日要到銀行匯款12萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

機師 美國 詐騙集團

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