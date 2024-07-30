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新竹翁迷路竟走20公里到桃園 警過濾百筆資料協尋家人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新竹縣一名81歲陳姓老翁昨中午獨自出門散步卻不慎迷路，竟一路從湖口走了20公里到桃園觀音地區，民眾見老翁疲憊不堪坐在超商於是協助報警，員警將他帶返所並利用其姓名查詢戶役政系統，過濾數百筆資料後順利查出老翁的身分，通知家屬前來接回。

大園分局觀音分駐所昨晚7點多接獲民眾報案，有一名老翁在超商內坐了許久，臉色蒼白、神情疲憊，且疑似有失智情形，請警方到場協助。員警獲報前往關心，但老翁僅表示自己住在新竹湖口，要到市區找朋友卻突然找不到路，從中午一直走到晚上，也不知道自己身在何處，覺得又餓又累很想回家。

員警得知後先將老翁帶返所休息，並提供飲食讓他補充體力，後續利用老翁的姓名及大概年紀查詢戶役政系統，過濾了數百筆資料後，總算查出老翁的身分，隨即與其家屬聯繫。

陳翁兒子接獲通知後感到非常驚訝，表示家人們白天都出門上班，晚上回家後沒看到父親，以為他只是外出散步訪友，沒想到竟迷路整天走到桃園，幸好有熱心員警伸出援手，父親才能平安無事，非常感謝警方的幫忙。警方也呼籲民眾，家中如有失智症狀老人，可以在錢包或身上留下家屬電話的字條，如發生走失的情況能夠讓警方快速聯絡到家人。

警方利用老翁的姓名及大概年紀查詢戶役政系統，過濾了數百筆資料後，總算查出老翁身分與其家屬聯繫。記者周嘉茹／翻攝
警方利用老翁的姓名及大概年紀查詢戶役政系統，過濾了數百筆資料後，總算查出老翁身分與其家屬聯繫。記者周嘉茹／翻攝
新竹縣一名81歲陳姓老翁，昨中午獨自出門散步卻不慎迷路，竟一路從湖口走了20公里到桃園觀音地區。記者周嘉茹／翻攝
新竹縣一名81歲陳姓老翁，昨中午獨自出門散步卻不慎迷路，竟一路從湖口走了20公里到桃園觀音地區。記者周嘉茹／翻攝

失智症 新竹

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