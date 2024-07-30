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影／男外木山揮36公分西瓜刀 男法官媽媽魂上身勸他「遇事先報警」

聯合報／ 記者牟玉珮／基隆即時報導

39歲葉姓男子上月3日在基隆市外木山海邊持36公分西瓜刀沿路揮舞，嚇壞路人，警方據報出動十多人包圍，壓制送醫，他供稱是希望得到警方關注，重視他手機被盜用的訴求，但因無正當理由攜帶具殺傷力的器械，違反社會秩序維護法，基隆地院簡易庭法官裁罰他3千元，還苦口婆心勸他「遇事先報警」、「自己何必害自己」。

外木山風景區6月3日下午2時多驚傳黑衣人在大停車場持西瓜刀揮舞，路人擔心他傷及無辜，嚇得報警。警方趕往現場，發現他將刀柄以膠帶纏繞於右手掌，情緒激動，不斷咆哮。十多名警力分持齊眉棍、電擊槍、盾牌包圍他，他持刀抵住自己的脖子步步後退，不願就範，最後警方趁他不注意，持棍打趴他，一擁而上制伏他，隨後送醫救治。

警方依違反社會秩序維護法移送法辦，法官認為他無正當理由攜帶已開鋒的西瓜刀，引起他人恐慌，顯有危害公共安全之虞，裁定文中還苦口婆心勸他，遇事先報警，先找親朋好友協助，切勿不理性，無助解決問題，造成不特定多數人恐慌，還陷入違法困境，「種如是因得如是果，最後搞得遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？」

雖然是男法官，但似乎「媽媽魂」上身，文中又提醒他：「好的頭腦智慧用在不好的地方，是很可惜、遺憾的，自己要好好想一想，用自己的智慧看清楚、想明白，捐友速遠離、益友速留用，自己不要心情不好而做錯事，則自己日日平安、大家和睦融諧，永不嫌晚。」最後裁定3千罰款，沒入西瓜刀。

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葉姓男子上月3日在基隆外木山風景區揮刀咆哮、與警對峙，後被壓制並依違反依社會秩序維護法判3千罰款。圖／讀者提供
葉姓男子上月3日在基隆外木山風景區揮刀咆哮、與警對峙，後被壓制並依違反依社會秩序維護法判3千罰款。圖／讀者提供

基隆 情緒 罰款

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