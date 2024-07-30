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滿載高麗菜下山突失控 南投大貨車撞破知名民宿圍牆翻覆

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛今清晨傳出車禍事故，一輛滿載高麗菜的大貨車行駛於台14甲線合歡山公路，往霧社方向行駛準備要下山，但行經 6.2K處清境段過彎時，突失控衝入對向車道，撞上知名民宿圍牆後翻覆，駕駛受困，救出後送醫，交通也受影響。

據了解，上周受凱米颱風影響，南投仁愛、台中梨山等地，水蜜桃、高麗菜等高山蔬果因天候、道路因素，延遲數日無法出貨，而因蔬果無法久放，農民擔憂腐壞，近期加緊出貨，且花蓮、宜蘭方向道路不通，不少貨車改從合歡山端下山。

不料，近日接連發生貨車意外事故，昨下午一輛宅配小貨車上山載運水果貨品，下山行經台14甲線28K昆陽段，疑因煞車失靈衝入對向車道，撞破道路護欄，車頭衝出邊坡懸空，連人帶車險些掉落懸崖，相當驚險，所幸駕駛未受傷。

今天清晨6時許，又有一輛滿載高麗菜的大貨車行經台14甲線6.2K清境段，同樣下山過彎時出狀況，失控衝撞在對向的知名高檔民宿「老英格蘭莊園」圍牆，車輛也因此側翻，駕駛一度受困車內，經搶救，駕駛已被救出送醫，交通也受阻。

警方表示，該起菜車事故一度有人員受困，造成雙向車道封閉，但經救援，並以大型吊車移置事故貨車，該路段目前已恢復正常通行，至於確切肇因仍有待進調查釐清；同時提醒民眾，行駛山路前應確認車況，視路況切換檔，並依速限行駛。

滿載高麗菜的大貨車今晨行經台14甲線6.2K處清境段，過彎時突失控衝撞在對向的民宿圍牆後翻覆，駕駛受困被救出送醫。圖／民眾提供
滿載高麗菜的大貨車今晨行經台14甲線6.2K處清境段，過彎時突失控衝撞在對向的民宿圍牆後翻覆，駕駛受困被救出送醫。圖／民眾提供
滿載高麗菜的大貨車今晨行經台14甲線6.2K處清境段，過彎時突失控衝撞在對向的民宿圍牆後翻覆，駕駛受困被救出送醫。圖／民眾提供
滿載高麗菜的大貨車今晨行經台14甲線6.2K處清境段，過彎時突失控衝撞在對向的民宿圍牆後翻覆，駕駛受困被救出送醫。圖／民眾提供

南投 失控 車道 高麗菜

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