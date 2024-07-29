聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／命大！新北婦被撞捲進大卡車底 「頭卡輪胎」動彈不得
新北市五股區今天傍晚有1名64歲婦人騎機車，被大卡車撞倒捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困，飽受驚嚇僅四肢擦挫傷送醫急診。
這起車禍發生在下午5時24分交通尖峰時段，從監視器畫面可以看出，60歲胡姓司機駕駛的預拌混凝土車，沿工商路慢慢直行，前方成泰路口當時有許多機車，有些向前行，有些靠左移動暫停待轉，速度都很慢。
後來混凝土車繼續向前緩進，疑因視線死角看不到正前方林姓婦人騎乘的機車，直接撞倒，連車帶人捲進車底下，嚇到緊急煞車停下。五股消防分隊距離現場僅約300公尺，趕抵發現婦人的頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得。
後來運用救助器材小心翼翼救出婦人，僅肢體輕微擦挫傷，意識清醒交由救護車送往板橋亞東醫院就診。車禍肇因及責任歸屬由警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言