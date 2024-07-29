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影／命大！新北婦被撞捲進大卡車底 「頭卡輪胎」動彈不得

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天傍晚有1名64歲婦人騎機車，被大卡車撞倒捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困，飽受驚嚇僅四肢擦挫傷送醫急診。

這起車禍發生在下午5時24分交通尖峰時段，從監視器畫面可以看出，60歲胡姓司機駕駛的預拌混凝土車，沿工商路慢慢直行，前方成泰路口當時有許多機車，有些向前行，有些靠左移動暫停待轉，速度都很慢。

後來混凝土車繼續向前緩進，疑因視線死角看不到正前方林姓婦人騎乘的機車，直接撞倒，連車帶人捲進車底下，嚇到緊急煞車停下。五股消防分隊距離現場僅約300公尺，趕抵發現婦人的頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得。

後來運用救助器材小心翼翼救出婦人，僅肢體輕微擦挫傷，意識清醒交由救護車送往板橋亞東醫院就診。車禍肇因及責任歸屬由警方調查釐清。

五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝
五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝
大卡車撞倒機車，連車帶人捲進車底下，旁邊機車紛紛閃避，也有人急忙提醒肇事司機。記者林昭彰／翻攝
大卡車撞倒機車，連車帶人捲進車底下，旁邊機車紛紛閃避，也有人急忙提醒肇事司機。記者林昭彰／翻攝
五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝
五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝
五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝
五股區傍晚有1名64歲婦人騎機車被大卡車撞倒，連車帶人捲進車底受困，頭部卡在輪胎和輪拱之間動彈不得，幸好安全帽牢牢戴在頭上，消防隊用救助器材協助脫困。記者林昭彰／翻攝

新北 監視器 車禍

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