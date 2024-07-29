光啟高中警衛室竄火消防急救援 校方今贈披薩致謝

桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出，桃園市消防局獲報立即派員前往救援，成功將火勢控制在最小範圍內，有效減少校方損失。為了感謝消防員的救援，校方今贈送運動飲料、披薩等至消防隊，表達對消防同仁守護校園安全的深切謝意。

光啟高中校長黃俊衛指出，前日上午警衛室二樓突然發生火警，立即報案求救，桃園市消防局獲報後迅速出動救援，共出動10車21人到場，所幸火勢很快撲滅，沒有造成人員傷亡及更大的財產損失。校方對於消防員的迅速反應與專業精神深表感激，因此贈送物資以示謝意，並表示未來將更加重視校園內的用火用電安全。

對此迴龍分隊長李安邦表示，感謝校方的重視，並強調救火是消防員的責任，幸虧此次火災未造成人員傷亡。他說，未來消防人員將持續在轄區宣導用火安全和火災防範知識，希望通過這些努力，將災害發生的風險降到最低。