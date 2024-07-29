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光啟高中警衛室竄火消防急救援 校方今贈披薩致謝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出，桃園市消防局獲報立即派員前往救援，成功將火勢控制在最小範圍內，有效減少校方損失。為了感謝消防員的救援，校方今贈送運動飲料、披薩等至消防隊，表達對消防同仁守護校園安全的深切謝意。

光啟高中校長黃俊衛指出，前日上午警衛室二樓突然發生火警，立即報案求救，桃園市消防局獲報後迅速出動救援，共出動10車21人到場，所幸火勢很快撲滅，沒有造成人員傷亡及更大的財產損失。校方對於消防員的迅速反應與專業精神深表感激，因此贈送物資以示謝意，並表示未來將更加重視校園內的用火用電安全。

對此迴龍分隊長李安邦表示，感謝校方的重視，並強調救火是消防員的責任，幸虧此次火災未造成人員傷亡。他說，未來消防人員將持續在轄區宣導用火安全和火災防範知識，希望通過這些努力，將災害發生的風險降到最低。

光啟高中則強調，每年會持續定期與轄區消防分隊合作，邀請消防分隊到校宣傳火災防範知識和救災技能，包括疏散逃生演練、防震、防溺、急救術宣導，以及消防栓和滅火器的操作訓練等，以強化校園與學子的自我風險意識與災害應變能力， 呼籲同學重視相關安全、共同防患於未然，提升校園的整體安全。

桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出。圖／迴龍消防分隊提供
桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出。圖／迴龍消防分隊提供
桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出。圖／迴龍消防分隊提供
桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，濃濃黑煙不斷冒出。圖／迴龍消防分隊提供
桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，所幸無人傷亡。圖／迴龍消防分隊提供
桃園市龜山區光啟高中前日發生火警，警衛室2樓疑似電氣因素起火燃燒，所幸無人傷亡。圖／迴龍消防分隊提供
為了感謝消防員的救援，光啟高中今特地贈送運動飲料、PIZZA等至消防隊致謝。圖／迴龍消防分隊提供
為了感謝消防員的救援，光啟高中今特地贈送運動飲料、PIZZA等至消防隊致謝。圖／迴龍消防分隊提供

校園安全 桃園 消防員

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