驚險！宅配小貨車險墜合歡山 車頭懸空畫面超可怕

南投仁愛台14甲線合歡山公路今下午發生意外事故，一輛宅配貨運車行經昆陽段時，疑因煞車失靈，過彎時衝撞護欄，車頭更衝出邊坡懸空，連人帶車險些掉落懸崖，相當驚險，所幸駕駛及時逃生，詳細事故原因有待警方進一步調查釐清。

據了解，該輛貨運車今上山收取水果貨品，下午4時許從合歡山下山，行經台14甲線28K昆陽段附近時，疑似煞車失靈，連人帶車失控衝入對向車道，撞上護欄，且因撞擊力道過猛，直接撞斷護欄，還好車身被護欄卡住，人、車才沒掉落懸崖。

而因該小貨車連同車頭及車身，將近三分之一都懸在半空中，下方就是深逾百米懸崖，驚險畫面也被路過民眾拍下，也被放上臉書專頁「中橫路況交通資訊站」，並貼文呼籲，事故車輛占據上山車道，提醒上山民眾行車注意安全。