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影／西濱大卡車輪胎脫落「砸爛後方貨車」 肇事司機還上國道至桃園

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區日前有1輛曳引拖板車在西濱快速公路，開到輪胎脫落渾然不知，導致後方貨車被近200公斤大車輪砸爛駕駛艙、司機受傷送醫。肇事駕駛竟還開上高速公路，繼續行駛近50公里到桃園，5個小時後才被警方找到。

這起車禍發生在18日上午10時40分左右，今天下午有人將被害貨車無辜慘遭飛來橫禍的行車記錄影像，上傳YouTube在 WoWtchout -地圖型行車影像分享平台，完整公開恐怖車禍過程。

據了解，63歲林姓司機當天駕駛曳引拖板車沿台61線往八里方向行駛，左後側2個輪胎不明原因脫落，擦撞中央分隔島後改變方向往右側路肩滾動，撞擊之後反彈回車道，當時後方有2輛貨車和1輛機車嘗試閃避。

但輪胎快速彈跳，迎面砸中其中1輛貨車車頭，又繼續跳躍越過中央分隔島，差點再度擊中對向另1輛曳引砂石車，司機緊急煞車，輪胎磨地冒起一陣白煙，幸運閃過。

1個大型輪胎加上輪框可重達100公斤，重力加速度撞擊人車足以奪命，倒楣被擊中的貨車，駕駛艙整個被砸爛，41歲王姓司機右手韌帶斷裂，被救護車送往林口長庚醫院急診。

警方調閱監視器鎖定車號開始找人，當天下午4時許循線在桃園中壢某汽修廠找到林姓司機，帶回林口警分局交通分隊調查，他供稱完全不知道輪胎脫落釀成車禍，還繼續開上高速公路前往桃園，警詢後被依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

曳引拖板車日前在西濱快速公路林口路段，開到輪胎脫落釀成車禍，肇事司機自稱渾然不知，竟還上高速公路繼續行駛近50公里到桃園中壢。5個小時後在修車廠被警方找到。記者林昭彰／翻攝
曳引拖板車日前在西濱快速公路林口路段，開到輪胎脫落釀成車禍，肇事司機自稱渾然不知，竟還上高速公路繼續行駛近50公里到桃園中壢。5個小時後在修車廠被警方找到。記者林昭彰／翻攝
倒楣的貨車閃避不及，慘遭彈跳大車輪擊中，下一秒駕駛艙整個被砸爛，41歲王姓司機右手韌帶斷裂，被救護車送往林口長庚醫院急診。圖／翻攝WoWtchout -地圖型行車影像分享平台
倒楣的貨車閃避不及，慘遭彈跳大車輪擊中，下一秒駕駛艙整個被砸爛，41歲王姓司機右手韌帶斷裂，被救護車送往林口長庚醫院急診。圖／翻攝WoWtchout -地圖型行車影像分享平台
西濱快速公路林口路段，日前有1輛曳引拖板車開到輪胎脫落釀成車禍，肇事司機自稱渾然不知，竟還開上高速公路，繼續行駛近50公里到桃園中壢。記者林昭彰／翻攝
西濱快速公路林口路段，日前有1輛曳引拖板車開到輪胎脫落釀成車禍，肇事司機自稱渾然不知，竟還開上高速公路，繼續行駛近50公里到桃園中壢。記者林昭彰／翻攝
無辜貨車被將近200公斤大車輪砸爛駕駛艙，41歲王姓司機右手韌帶斷裂，被救護車送往林口長庚醫院急診。記者林昭彰／翻攝
無辜貨車被將近200公斤大車輪砸爛駕駛艙，41歲王姓司機右手韌帶斷裂，被救護車送往林口長庚醫院急診。記者林昭彰／翻攝
西濱快速公路林口路段，日前有1輛貨車被前方曳引車脫落的大輪子擊中車頭，剛剛幸運閃過的機車，騎士忍不住回頭看。記者林昭彰／翻攝
西濱快速公路林口路段，日前有1輛貨車被前方曳引車脫落的大輪子擊中車頭，剛剛幸運閃過的機車，騎士忍不住回頭看。記者林昭彰／翻攝

林口 桃園 車禍

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