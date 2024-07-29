賓士女駕駛違規左轉 遭高雄輕軌「追吻車屁股」吞罰

董姓女子今傍晚4時45分許駕駛賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，董在該處等其他車輛通過時，適輕軌列車駛過，車屁股當場被列車追撞，所幸無人受傷，警方將對董女開出可罰600元至1800元罰單。

警方指出，董姓女子（64歲）駕駛賓士車今天傍晚4時45分許沿三民區大順路北往東欲左轉覺民路，因該處路口是輕軌行駛道路禁止左轉，董女在路段停等其他車輛經過時，適張姓司機員（23歲）駕駛輕軌列車經過，因無法閃避，追撞賓士車後車尾。

警方指，意外當下所幸無人受傷，輕軌列車車上乘客虛驚，因需等警方在事故現場處理測繪，因此列車延誤約20分鐘，當時高雄正下著雨，接近下班時刻，該處路度一度大塞車。

警方策會後，排除交通障礙，初步研判董女未依標誌指示轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，對董開出可處600元至1800元罰鍰。