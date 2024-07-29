快訊

日本知名鰻魚飯老店爆食物中毒 147人上吐下瀉、9旬老婦死亡

傳豪華郵輪停電 葉元之爆名勝世界壹號「太平洋上漂流」

奧運擊劍／不敵東奧金牌 陳弈通32強止步仍寫紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賓士女駕駛違規左轉 遭高雄輕軌「追吻車屁股」吞罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

董姓女子今傍晚4時45分許駕駛賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，董在該處等其他車輛通過時，適輕軌列車駛過，車屁股當場被列車追撞，所幸無人受傷，警方將對董女開出可罰600元至1800元罰單。

警方指出，董姓女子（64歲）駕駛賓士車今天傍晚4時45分許沿三民區大順路北往東欲左轉覺民路，因該處路口是輕軌行駛道路禁止左轉，董女在路段停等其他車輛經過時，適張姓司機員（23歲）駕駛輕軌列車經過，因無法閃避，追撞賓士車後車尾。

警方指，意外當下所幸無人受傷，輕軌列車車上乘客虛驚，因需等警方在事故現場處理測繪，因此列車延誤約20分鐘，當時高雄正下著雨，接近下班時刻，該處路度一度大塞車

警方策會後，排除交通障礙，初步研判董女未依標誌指示轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，對董開出可處600元至1800元罰鍰。

輕軌列車因追撞賓士車，致車頭些微受損，由高捷公司另行對董提出求償。

董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷:；圖為輕軌列車車頭受損。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷:；圖為輕軌列車車頭受損。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車（如圖）沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車（如圖）沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
董姓女子今傍晚駕賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，適輕軌列車駛過，賓士車尾當場被列車追撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

塞車 車禍 高雄輕軌

延伸閱讀

凱米重創中南部 行政執行署暫緩高雄受災區查封

高雄路平水溝清政績被笑 該還韓國瑜公道？蔣萬安說話了

高雄華榮路淹水超過膝蓋　賓士大Ｇ路過造浪

塑膠椅孔洞真正用法？賓士喵爽睡「四輪全鎖死」 醒來滿臉無奈貓奴笑翻：快剪指甲！

相關新聞

影／西濱大卡車輪胎脫落「砸爛後方貨車」 肇事司機還上國道至桃園

新北市林口區日前有1輛曳引拖板車在西濱快速公路，開到輪胎脫落渾然不知，導致後方貨車被近200公斤大車輪砸爛駕駛艙、司機受...

賓士女駕駛違規左轉 遭高雄輕軌「追吻車屁股」吞罰

董姓女子今傍晚4時45分許駕駛賓士車沿高雄市大順路北往東，欲左轉覺民路，因該處是輕軌禁行左轉路段，董在該處等其他車輛通過...

花蓮男被攔詐不死心…遠赴台北領錢 警大驚：信詐團不信警察？

家住花蓮縣的劉姓男子在臉書誤信詐騙集團話術，陸續投資170萬元，發現帳面上獲利高達1000萬元想要出金，卻被要求再繳交9...

高雄多區ATM半年來遭領百萬詐款 警查都是他所為拘提遭押

高雄市湖內、新興、鼓山及左營等地的超商或金融機構的ATM今年半年以來，遭詐團車手提領共計105萬元詐款，高雄市刑大接獲1...

颱風山區落石路斷 台中警救出太平一家3人

台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁等一家3人，因凱米颱風過境後存糧不夠，加上道路又坍塌無法外出，在山區家中受困近5天...

深夜河濱公園騎車 自撞護欄掉5公尺深排水圳、頭部骨折加護病房觀察

66歲張姓男子昨深夜在南湖右岸河濱公園騎車，不料騎至長壽抽水站旁（約21.5K處），因不明原因自撞排水圳護欄，掉落超過5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。