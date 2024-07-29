花蓮男被攔詐不死心…遠赴台北領錢 警大驚：信詐團不信警察？

家住花蓮縣的劉姓男子在臉書誤信詐騙集團話術，陸續投資170萬元，發現帳面上獲利高達1000萬元想要出金，卻被要求再繳交95萬元手續費，劉男在花蓮欲臨櫃提領遭銀行員攔阻後不死心，搭火車至台北領錢。北市警方再接獲銀行通報，這次「曉以大義」他才如夢初醒，配合員警誘捕詐騙車手邱姓男子；邱男遭收押禁見。

中正一警方指出，本月初接獲轄內富邦銀行城中分行通報，稱有一名男子疑似遭詐騙趕抵，劉男（76歲）稱在臉書見投資訊息可大量獲利，即加入LINE群組，陸續投資170萬元，由於帳面上獲利高達1000萬元想出金，對方稱要再繳交95萬元手續費，因此來提款。

警方一聽就知道是常見的假投資真詐騙，劉男一開始不相信，還稱「拜託讓我領，我特地從花蓮搭車來的」，員警追問得知，原來劉男家住花蓮縣，因為詐團供稱「一定要今天匯款95萬元，要不然1000萬元獲利就會變成死帳」，才緊張的要領錢。

劉男稱，已經先在花蓮縣被富邦銀行行員、員警攔阻過，回到家後用手機如實跟詐團稱「我被警察攔阻，無法領錢，怎麼辦」，因此聽從對方建議「要不然你搭火車去台北領錢」。

員警好說歹說，甚至稱「你還繼續相信他（詐團）還不相信警察？」，劉男終於相信自己被詐騙，警方見機不可失，透過手機向詐團稱「我來台北又被攔阻了，他們不讓我匯款，但我領出來95萬元，可以面交」，順利在當天於台北車站旁，約到詐團車手邱姓男子（22歲），埋伏警力見狀一舉逮人。