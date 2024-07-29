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黑豬出沒台61線苑裡段 遭圍堵逮捕後死亡

中央社／ 苗栗縣29日電

1隻黑今天在台61線苗栗苑裡路段車道閒晃，為避免發生事故，警民合力圍堵。遭綑綁豬隻準備載回警局交由苗栗縣動物保護防疫所處理，但途中疑似驚嚇過度死亡。

苗栗縣警察局通霄分局上午9時17分許接獲110通報，在台61線南下128.8K處有豬隻在車道遊蕩，為避免行經車輛閃避不及發生事故，警方趕往處理，並通報道路主管機關公路局。

員警到場後以警車鳴笛，在後方放置三角錐警示，隨後有熱心大貨車駕駛將車停靠路間並與到場協助地方人士將豬隻趕到路肩、以繩索拘束四肢後，交由公路局人員載回警局，並通報苗栗縣動物保護防疫所協助處置。

苗栗縣動物保護防疫所表示，這隻重約50公斤的黑豬原預計交由防疫所協助尋找畜主，但在運輸途中疑因緊迫不幸死亡，後續聯繫養豬協會簽約之畜牧原料化製車前往處理大體，並原地進行消毒作業。

警方研判，黑豬可能是被載運途中不慎摔落，將調閱監視器追查肇事車輛，依法開罰。

警方提醒，駕駛車輛前應檢查車況，並注意所載物品是否捆紮牢固，如所載貨物掉落，將依道路交通管理處罰條例處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。

動物 苗栗縣

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