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颱風山區落石路斷 台中警救出太平一家3人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁等一家3人，因凱米颱風過境後存糧不夠，加上道路又坍塌無法外出，在山區家中受困近5天，昨天嘗試想由產業道路出山卻受阻，於是向警消人員求助，警方找到他們並協助脫困，並請市府社會局、民政局及太平區公所協助安置。

警方說，太平警分局宏龍派出所昨天下午4時多據報，指有居民2男1女受困在黃竹山區內，請求警方協助。雖颱風已遠離但山區間歇性大雨不斷，所長黃思融立即調度警員何威廷、梁耘瀚前往，也請黃竹里長林元成及消防救難人員一同前往。

警方說，經約1個多小時車程及搜尋，終於發現陳姓居民1家3人，其中還有高齡99歲的老翁，所幸老翁身體仍相當硬朗。據了解，颱風來襲時，雖有準備乾糧物資，但山區道路受損嚴重，工程單位雖持續搶修，但落石不斷，造成停水停電近5日，家中已經無飲水及物資，又擔心高齡99歲的父親身體狀況，遂請求警消人員幫忙。

台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供
台中市太平的黃竹山區高齡99歲陳姓老翁一家3人颱風後受困山區，警方協助脫困。圖／民眾提供

凱米颱風 落石

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